Beziehungen in Pattaya sind klarer, als viele glauben

PATTAYA, Thailand – Kaum eine Frage wird in Pattaya so häufig gestellt – und so schlecht beantwortet – wie diese: Gibt es hier alleinstehende Frauen, die an ernsthaften Beziehungen interessiert sind?

Stellt man diese Frage in einer Bar, in Online-Foren oder in Kommentarspalten, fallen die Antworten meist vorhersehbar aus. Einige lachen. Andere warnen. Wieder andere tun die Idee grundsätzlich ab. Manche sagen, es gebe „nur eine Handvoll“, während andere auf YouTube-Videos verweisen, in denen ausgerechnet wird, wie viele ausländische Männer angeblich um 1.500 Baht oder mehr „betrogen“ wurden.







Und dann, gerade wenn die Debatte entschieden scheint, erzählt jemand eine Geschichte, die nicht ins gängige Bild passt.

Ein langjähriger Besucher erinnert sich daran, wie ein Freund bereits in seiner ersten Nacht in Pattaya im Jahr 1992 eine Frau kennenlernte – nicht einmal an ihrem Arbeitsplatz. Mehr als drei Jahrzehnte später sind die beiden noch immer verheiratet. Es klingt fast wie ein Mythos. Und doch ist es wahr.

Genau dieser Widerspruch ist der Schlüssel zum Verständnis von Pattaya.

Der Ruf der Stadt ist nicht unverdient, aber er ist unvollständig. Beziehungen werden hier oft als oberflächlich oder rein geschäftlich beschrieben, dabei sind viele überraschend klar in ihren Absichten. In mancher Hinsicht ist Pattaya ehrlicher als Orte, an denen Erwartungen hinter Romantik, gesellschaftlichen Konventionen oder höflichem Schweigen verborgen bleiben.



Die eigentlichen Probleme beginnen, wenn Besucher mit einem „Einheitsdenken“ ankommen. Pattaya folgt keinem einzigen Regelbuch. Es ist eine Stadt der Extreme, in der kurze Begegnungen und lebenslange Bindungen nebeneinander existieren – manchmal sogar am selben Tag.

Ja, manche Beziehungen dauern nur Stunden.

Ja, Geld spielt eine sichtbare Rolle.

Und ja, Missverständnisse kommen vor, oft schmerzhaft.

Doch neben diesen bekannten Geschichten gibt es auch leisere, die selten Schlagzeilen machen oder viral gehen: langjährige Partnerschaften, stabile Ehen und echte Begleitung, die sich langsam entwickelt. Sie existieren – aber sie sind weder garantiert noch vorhersehbar und niemandem geschuldet.





Thailand belohnt jene, die sich Zeit nehmen, es zu verstehen. Man kann so viel Durian essen, wie man will – aber wer nicht einmal weiß, was Durian ist, hat das Land nicht wirklich erlebt. Pattaya ist da keine Ausnahme. Wer sich nur an der Oberfläche bewegt, wird die Stadt auch nur als oberflächlich wahrnehmen.

Gibt es also in Pattaya alleinstehende Frauen für ernsthafte Beziehungen?

Die ehrliche Antwort ist weder ein klares Ja noch ein klares Nein. Bedeutung wird in Pattaya selten vorausgesetzt. Sie wird definiert, verstanden und vereinbart – manchmal offener als anderswo.

Am Ende sagt die Frage vielleicht weniger über Pattaya aus als über das, wonach der Fragende tatsächlich sucht.



































