Ist Pattaya sicher für Touristen? Festnahme im berüchtigten Motorrad-Taxi-Bandenkrieg wirft neue Fragen auf

PATTAYA, Thailand – Während Thailand im Jahr 2025 einen neuen Ansturm internationaler Besucher erlebt, fragen sich viele Reisende, die in Pattaya – dem beliebtesten Strandziel des Landes – ankommen: Ist es hier sicher? Auf den ersten Blick wirken die sonnigen Strände, das lebhafte Nachtleben und die freundlichen Einheimischen wie das Paradies. Doch aktuelle Entwicklungen, darunter eine dramatische Festnahme in Bangkok in dieser Woche, erinnern uns daran, dass öffentliche Sicherheit ein ständiges Anliegen ist – und keineswegs selbstverständlich.

Am 12. Juni verhafteten Beamte der thailändischen Verbrechensbekämpfungseinheit (CSD) Herrn Kwan, einen 35-jährigen flüchtigen Tatverdächtigen, der wegen seiner Rolle in einem gewaltsamen Zusammenstoß rivalisierender Motorrad-Taxifahrer in Bangkoks Stadtteil Udomsuk im Jahr 2019 gesucht wurde. Damals wurde ein junger Lieferfahrer von einer verirrten Kugel tödlich getroffen – ein Fall, der landesweit für Entsetzen sorgte.







Laut Polizei ereignete sich der tödliche Vorfall am 15. Juni 2019, als zwei rivalisierende Gruppen von Motorrad-Taxifahrern am helllichten Tag in einen Straßenkampf gerieten. Bewaffnet mit Schusswaffen, Messern und anderen Waffen, prügelten sich die Banden mitten auf der Udomsuk Road. Der Streit – offenbar ausgelöst durch Revierkämpfe um Fahrgastzonen – eskalierte, bis schließlich geschossen wurde. Ein unbeteiligter Paketlieferant wurde dabei von einer Kugel tödlich getroffen. Die brutale Szene rief damals scharfe Kritik an der mangelnden Kontrolle informeller Transportunternehmen hervor.

Obwohl sich der Vorfall in Bangkok ereignete, löste er eine landesweite Durchgreifaktion gegen Motorrad-Taxi-Banden aus – auch in Touristenzentren wie Pattaya. Die Behörden in der Provinz Chonburi reagierten schnell: Sie verschärften die Kontrolle über lokale „Win“-Taxistände, installierten zusätzliche Überwachungskameras und verstärkten die Polizeipräsenz, besonders in stark frequentierten Touristenbereichen.



Diese Woche wurde nun der letzte der 14 gesuchten Verdächtigen, Herr Kwan, in einem Apartmenthaus im Bang Na Distrikt von Bangkok verhaftet, wo er unter falschem Namen als Motorrad-Taxifahrer gearbeitet hatte. Ihm werden vorsätzlicher Mord, versuchter Mord und bewaffnete Teilnahme an einer illegalen Versammlung vorgeworfen.

Für Touristen, die Pattaya besuchen möchten, sendet diese Festnahme eine beruhigende Botschaft: Thailand vergisst nicht – und lässt gewalttätige Täter nicht unbehelligt, egal wie lange es dauert. Die Tatsache, dass die Ermittlungen über Jahre hinweg fortgeführt wurden, zeigt, wie ernst die Regierung das Thema öffentliche Sicherheit nimmt.

Pattaya selbst hat in den letzten Jahren umfassende Sicherheitsreformen erlebt. Polizeistreifen entlang der Beach Road, der Walking Street und in Jomtien wurden verstärkt, vor allem an Wochenenden und Feiertagen. Die Touristenpolizei betreibt eine 24-Stunden-Hotline, und lokale Beamte arbeiten regelmäßig mit Botschaften zusammen, um ausländischen Besuchern zu helfen.

Dennoch sollten Besucher gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachten: Konfrontationen vermeiden – insbesondere mit inoffiziellen Motorradtaxis –, lizenzierte Transportdienste nutzen und verdächtige Aktivitäten sofort melden. Öffentliche Gewaltausbrüche wie in Udomsuk sind in Pattaya äußerst selten, nicht zuletzt dank der Präventivmaßnahmen, die aus tragischen Fällen wie diesem resultieren.





Die Festnahme von Herrn Kwan ist eine eindrucksvolle Erinnerung daran: Das thailändische Justizsystem mag mitunter langsam sein – aber es handelt entschlossen. Öffentliche Sicherheit bleibt eine nationale Priorität, insbesondere in Städten, die vom Vertrauen internationaler Touristen leben.

Ist Pattaya heute sicher für Touristen?

Für die überwältigende Mehrheit lautet die Antwort: Ja. Und wenn es doch einmal zu Problemen kommt, zeigt sich immer deutlicher: Thailand ist bereit, große Anstrengungen zu unternehmen, um seine Straßen – und sein Image – sauber zu halten.