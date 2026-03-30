Illegale Abwasseranschlüsse in Jomtien – Behörden gehen gegen Betriebe vor

PATTAYA, Thailand – Einsatzkräfte der Stadtverwaltung haben in Jomtien Maßnahmen gegen mehrere Geschäftsbetreiber ergriffen, die unerlaubt private Abwasserleitungen an das öffentliche Entwässerungssystem angeschlossen hatten.

Beamte der kommunalen Kontrollbehörde führten Vor-Ort-Inspektionen durch, nachdem unbefugte Erdarbeiten und Rohrinstallationen entdeckt worden waren, die private Abwassersysteme direkt mit der öffentlichen Infrastruktur verbanden. Die Arbeiten wurden ohne Genehmigung der zuständigen Behörden durchgeführt.

Erste Maßnahmen wurden bereits eingeleitet: Die betroffenen Betreiber erhielten offizielle Vorladungen und müssen sich beim Ordnungsamt in Jomtien melden sowie Geldstrafen gemäß den geltenden Vorschriften entrichten.

Die Behörden betonten, dass solche Eingriffe notwendig seien, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, die Infrastruktur zu schützen und eine missbräuchliche Nutzung gemeinsamer Versorgungssysteme zu verhindern.

Die Kontrollen sind Teil laufender Bemühungen zur Verbesserung des städtischen Managements in Pattaya, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten wie Jomtien, wo Infrastruktur und Versorgungssysteme durch rasantes Wachstum und zunehmende Geschäftstätigkeit stark belastet werden.



































