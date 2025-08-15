Herzzerbrochene oder Betrunkene am Strand nie allein lassen warnt Pattayas Rettungsdienst

PATTAYA, Thailand – Die Behörden in Pattaya rufen die Öffentlichkeit dazu auf, an den Stränden der Stadt besonders wachsam zu sein – vor allem in Bezug auf Freunde oder Fremde, die möglicherweise emotional belastet, gebrochenen Herzens oder alkoholisiert sind. Solche Situationen können schnell gefährlich werden, da unaufmerksame Momente lebensbedrohliche Unfälle nach sich ziehen können.







Strandbesucher werden dazu ermutigt, bei Personen zu bleiben, die verletzlich wirken, sie im Gespräch zu halten und, wenn möglich, Familie oder Freunde zu kontaktieren, damit sie sicher nach Hause begleitet werden. Selbst kleine Hilfsakte – wie neben jemandem zu sitzen, Unterstützung anzubieten oder Hilfe zu rufen – können tragische Ereignisse verhindern.

Diese Warnung erhielt am frühen Morgen des 12. August besondere Bedeutung, als eine junge thailändische Frau, geschätzt Mitte 20, am Pattaya Beach Road Soi 6 beinahe ertrank. Sie saß allein und trank, nachdem ihre Freunde gegangen waren, trat dann ins Wasser und verlor das Bewusstsein.



Schnell handelnde Passanten und lokale Freiwillige griffen sofort ein. Cholasit Buarung, 25, einer der Retter, beschrieb, wie er und andere die Frau ans Ufer zogen, erste Hilfe leisteten und Rettungsteams verständigten. Freiwillige und die Polizei trafen kurze Zeit später ein und brachten die Frau ins Pattaya Hospital, wo sie nun unter enger medizinischer Beobachtung steht.

Die Behörden betonen, dass Wachsamkeit, Mitgefühl und rechtzeitiges Eingreifen Leben retten können. Strandbesucher werden aufgefordert, auf potenziell gefährdete Personen zu achten und niemals jemanden in riskanten Situationen allein zu lassen. Wer eine Person in Gefahr bemerkt, sollte die Hotline der Stadtverwaltung Pattaya unter 1337 kontaktieren, um sofortige Hilfe zu erhalten.



































