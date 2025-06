Goldräuber in Zentral-Pattaya festgenommen – Über 500.000 Baht an Schmuck erbeutet

PATTAYA, Thailand – Ein 47-jähriger Mann, der wegen eines Raubüberfalls auf ein Goldgeschäft in der Provinz Lamphun gesucht wurde, ist in einem Einkaufszentrum im Zentrum von Pattaya, Provinz Chonburi, verhaftet worden. Der mutmaßliche Täter, identifiziert als Prakorn, gestand die Tat und gab Spielsucht als Motiv an.







Der Raub ereignete sich am 7. Juni im Bezirk Pa Sang, Lamphun. Der etwa 160–165 cm große Täter fuhr mit einem schwarzen Motorrad vor, betrat das Geschäft und entwendete zwei Goldketten im Fünf-Baht-Gewicht – im Gesamtwert von über 500.000 Baht – bevor er flüchtete.

Nach Ausstellung eines Haftbefehls durch das Provinzgericht Lamphun nahmen Ermittler der Polizei Chonburi die Spur auf. Sie lokalisierten Prakorn in einem Einkaufszentrum im Zentrum von Pattaya, wo er ohne Widerstand festgenommen wurde. Er gab zu, den gestohlenen Schmuck kurz nach der Flucht in einem anderen Geschäft verkauft zu haben.



Während des Verhörs erklärte der Verdächtige, er sei wegen hoher Verluste durch Online-Glücksspiel in eine finanzielle Notlage geraten und habe deshalb den Überfall begangen. Bei seiner Festnahme beschlagnahmte die Polizei 415.072 Baht in bar sowie zwei Mobiltelefone.

Prakorn wurde vorläufig in Gewahrsam auf der Polizeiwache Pattaya festgesetzt. Die Überstellung zur weiteren strafrechtlichen Verfolgung nach Lamphun ist im Gange.