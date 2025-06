Frische Luft und Platzregen – Pattaya und Jomtien spüren den Atem des Monsuns

PATTAYA, Thailand – Die Strände von Pattaya und Jomtien erlebten am Dienstagmorgen ein kurzes, aber erfrischendes Wetterphänomen: Ein Platzregen zog über die Stadt hinweg, brachte kühle Luft und eine frische Brise vom Golf mit sich. Der Regen spülte Straßen und Gehwege frei, während sich am Wasser ein Hauch von Erneuerung ausbreitete – sehr zur Freude von Frühaufstehern und Einheimischen, die das seltene Gefühl von Klarheit und Ruhe genossen.







Bereits kurz nach dem Regen kehrte Leben an den Strandpromenaden zurück. Verkäufer öffneten ihre Stände, Jogger zogen ihre Runden über den feuchten Sand, und Besucher ließen sich in Liegestühlen oder Cafés nieder, um die angenehme Frische auszukosten. Der Duft von nassem Sand und Salz vermischte sich zu einer typischen, fast poetischen Küstenstimmung – eine kurze Verschnaufpause vom üblichen Tropenklima.

Doch die Idylle täuscht. Das thailändische Meteorologische Amt hat eine landesweite Wetterwarnung herausgegeben: Gewitter und vereinzelte Starkregenfälle werden in den kommenden Tagen erwartet, insbesondere in Küstenprovinzen wie Chonburi. Ursache ist der derzeit mäßige Südwest-Monsun über der Andamanensee, dem Golf von Thailand und dem thailändischen Festland, verstärkt durch ein Tiefdruckgebiet über Nordvietnam.



Zur See kommt es ebenfalls zu teils rauen Bedingungen: In der Andamanensee werden Wellenhöhen von bis zu zwei Metern gemeldet – in Gewitterzonen sogar mehr. Die Behörden raten Bootsführern zu besonderer Vorsicht. Kleine Boote sollten bei Unwettern ganz an Land bleiben.

Auch wenn der Regen Pattaya für einen Moment in eine frische, lebendige Szenerie verwandelte, mahnen die Wetterdienste zur Vorsicht. Einwohner und Touristen werden gebeten, Wetterberichte aufmerksam zu verfolgen und sich auf mögliche Wetterumschwünge in dieser Monsunwoche einzustellen.