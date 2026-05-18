Flugreisen ab Thailand werden teurer – Internationale Flughafenabgabe steigt ab 20. Juni auf 1.120 Baht

PATTAYA, Thailand – Reisende, die ab dem 20. Juni 2026 international von Thailand abfliegen, müssen mit höheren Flughafengebühren rechnen. Die Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) erhöht die Passenger Service Charge (PSC) für internationale Abflüge von bisher 730 Baht auf 1.120 Baht pro Person.

Die neue Gebühr gilt sowohl für thailändische als auch ausländische Passagiere auf internationalen Flügen ab allen sechs von der AOT verwalteten Flughäfen: Suvarnabhumi Airport, Don Mueang International Airport, Chiang Mai International Airport, Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport, Phuket International Airport und Hat Yai International Airport.



Die Gebühr für Inlandsflüge bleibt unverändert bei 130 Baht pro Person. Die PSC wird weiterhin automatisch im Flugticketpreis enthalten sein, sodass Reisende keine zusätzliche Zahlung am Flughafen leisten müssen. Flugtickets, die ab dem 20. Juni 2026 ausgestellt werden, enthalten bereits den neuen Tarif. Tickets, die vor diesem Datum gekauft wurden, bleiben vom neuen Satz unberührt.

Nach Angaben der AOT dient die Anpassung der Finanzierung des Flughafenbetriebs, des Ausbaus der Infrastruktur, technologischer Modernisierungen sowie der Verbesserung des Passagierservices innerhalb des gesamten Flughafennetzwerks. Mit den zusätzlichen Einnahmen sollen langfristige Kapazitäts- und Serviceverbesserungen unterstützt werden, da die internationale Reisenachfrage weiter steigt.





Zu den geplanten Maßnahmen gehören Flughafenerweiterungen, modernisierte Passagierbereiche sowie automatisierte Servicesysteme, die den Komfort erhöhen, Wartezeiten verkürzen und die betriebliche Effizienz verbessern sollen.

Reisende mit Fragen zu Ticketpreisen oder Gebühren werden gebeten, sich direkt an ihre Fluggesellschaft oder ihr Reisebüro zu wenden. Angaben laut Tourism Authority of Thailand (TAT).

















































