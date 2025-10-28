Feuerball über Thailand vermutlich explodierender Meteor aus dem Orioniden-Schwarm

PATTAYA, Thailand – Das Nationale Astronomische Forschungsinstitut Thailands (NARIT) hat bestätigt, dass der helle Feuerball, der am Abend des 25. Oktober über den Himmel zog, höchstwahrscheinlich ein Bolide, also ein explodierender Meteor, war – vermutlich aus dem Orioniden-Meteorschwarm stammend.

NARIT stellte klar, dass das Ereignis nicht mit dem Kometen Lemmon in Verbindung steht. Der Meteor, als sogenannter „bursting type“ klassifiziert, leuchtete heller als der Vollmond und bewegte sich in einer Höhe von etwa 80 bis 120 Kilometern, wodurch er über weite Teile Zentral- und Ostthailands sichtbar war.







Die Orioniden, die ihren Ursprung im Halley’schen Kometen haben, treten jedes Jahr zwischen dem 2. Oktober und dem 7. November auf. In ihrer Hochphase – meist in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober – lassen sich bis zu 20 Meteore pro Stunde beobachten.

Behörden meldeten keine Schäden oder Gefahren im Zusammenhang mit dem Ereignis. Es handelte sich um ein sicheres, aber spektakuläres Naturphänomen, das viele Bewohner in Erstaunen versetzte. (TNA)



































