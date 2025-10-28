Pattayas Bürgermeister bestätigt Feuerwerksfestival findet statt mit Tribut an die verstorbene Königinmutter

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet hat am 27. Oktober im Grand Palazzo Hotel bestätigt, dass das Pattaya International Fireworks Festival 2025 am 28. und 29. November wie geplant stattfinden wird. Das Event wird jedoch angepasst, um der nationalen Trauer nach dem Tod Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Königinmutter, gerecht zu werden.



Das Festival trägt nun den Titel „The Light of Eternal Loyalty“ und soll Ehrfurcht und Erinnerung symbolisieren. Geplant sind eine Khon-Aufführung, ein Sinfoniekonzert mit königlichen Kompositionen sowie eine Schweigeminute vor Beginn des Eröffnungsfeuerwerks, das Hingabe und Einheit darstellen soll. Besucher werden gebeten, traditionelle Kleidung oder Trauerfarben zu tragen.

Neben Feuerwerksdarbietungen aus fünf Ländern wird es eine Ausstellung über das Wirken der Königinmutter sowie einen Sonderbereich für Huldigungen geben. Händler können sich ab Anfang November auf der PR Pattaya Facebook-Seite registrieren.







Die Entscheidung wurde in der Öffentlichkeit durchweg positiv aufgenommen. Viele lobten den respektvollen Umgang der Stadt und bezeichneten das Konzept als gelungene Verbindung von Kultur und Verehrung. Ein Kommentar brachte es auf den Punkt: „Das ist wahre Führung – die Königinmutter zu ehren und zugleich Pattayas Geist lebendig zu halten.“



































