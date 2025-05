Erstkommunion, Firmung und ein Geburtstag am „Guten-Hirten-Sonntag“ in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Am vergangenen Sonntag, dem 11. Mai 2025, feierte die katholische Gemeinde in Pattaya gleich mehrere bedeutende Anlässe: Es war der „Gute-Hirten-Sonntag“ sowie der „Weltgebetstag um geistliche Berufungen“. An diesem besonderen Tag empfingen 18 Schülerinnen und Schüler feierlich ihre Erste Heilige Kommunion, während 9 weitere das Sakrament der Firmung erhielten.







Die feierliche Nachmittagsmesse in der St. Nikolaus Kirche in Pattaya wurde von Bischof Philip Adisak Phorn-Ngam aus dem Bistum Chantaburi zelebriert. In einer bewegenden Zeremonie leitete der Bischof die Sakramente mit großer Wärme und spiritueller Tiefe.

Am Ende der Messe überraschte der Kirchenchor den Bischof mit einer herzlichen Darbietung von „Happy Birthday“, da der Bischof an diesem Tag gleichzeitig auch seinen Geburtstag feierte. Die Gemeinde gratulierte mit Applaus und einem Lächeln – ein festlicher und unvergesslicher Moment für alle Anwesenden.