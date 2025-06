Ehemaliger Liegestuhlverleiher am Strand von Pattaya als Dieb verhaftet – Touristen im Visier für schnelles Geld

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Pattaya hat am 20. Juni einen 38-jährigen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, Touristen und Einheimische am Strand bestohlen zu haben. Der Verdächtige, Wichart Tunheng, hatte früher als Strandliegenverleiher gearbeitet – verlor jedoch seine Anstellung und wandte sich laut eigener Aussage Drogen und Diebstahl zu.

Die Festnahme erfolgte in der Nähe der Soi Jomtien 10, nachdem mehrere Strandbesucher am Morgen den Diebstahl persönlicher Gegenstände gemeldet hatten – darunter ein iPhone 12, eine Apple Watch, Kleidung, Hüte, Geldbörsen und große Taschen. Laut Aussagen der Geschädigten war der Täter in allen Fällen schnell geflüchtet, bevor eine Reaktion möglich war.







Die Ermittler werteten daraufhin Aufnahmen von Überwachungskameras in der Umgebung aus und konnten den Verdächtigen in der Gegend lokalisieren. Bei einer gezielten Durchsuchung wurde Wichart angetroffen und festgenommen. Er gestand die Taten noch am Tatort.

Während des Verhörs führte der Beschuldigte die Beamten zu einem nahegelegenen Waldstück, etwa 500 Meter vom Strand entfernt, wo er einen Teil der Beute versteckt hatte. Die Polizei konnte dort mehrere gestohlene Gegenstände sicherstellen, darunter Taschen, Kleidungsstücke und Bankkarten.





Nach der Festnahme wurde Wichart Tunheng dem Ermittlungsdienst der Polizeistation Pattaya überstellt, wo er sich nun einem Strafverfahren stellen muss. Die Polizei betonte, dass gezielte Kontrollen und die Auswertung von Überwachungskameras entscheidend zur schnellen Aufklärung beigetragen hätten.