Busfahrer nach brutaler Road-Rage-Attacke in Nord-Pattaya verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein 59-jähriger Busfahrer hat Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem er bei einem nächtlichen Fall von Road Rage in Nord-Pattaya von einem Van-Fahrer verfolgt und brutal angegriffen wurde. Der Mann erlitt mehrere Kopfverletzungen, die mit zahlreichen Stichen im Krankenhaus versorgt werden mussten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.00 Uhr am 18. Januar in der North Pattaya Soi 2, hinter dem Gelände eines Reisebusunternehmens. Das Opfer, Surasak Krommangkorn, Fahrer eines privaten Busunternehmens, meldete den Angriff Hauptmann Kriangkrai Kaewpipop, stellvertretender Ermittlungsbeamter der Polizeiwache Pattaya.







Surasak erlitt eine aufgerissene Kopfhaut, die mit vier Stichen genäht werden musste, eine Stirnverletzung mit zwei Stichen sowie zwei weitere Stiche oberhalb der linken Augenbraue. Zusätzlich trug er zahlreiche Prellungen im Gesicht und am Körper davon.

Nach seinen Angaben hatte er zuvor Fahrgäste von Bangkok nach Pattaya gebracht und sie am Busbahnhof Thepprasit abgesetzt. Anschließend sei er auf dem Weg gewesen, den Bus auf dem Firmengelände an der North Pattaya Road abzustellen. Beim Abbiegen in die Soi 2 habe ihn ein Van dicht verfolgt, wiederholt gehupt und ihn aggressiv zum Anhalten gedrängt.



Als er schließlich anhielt, sei der Van-Fahrer – beschrieben als etwa 30 bis 35 Jahre alt – ausgestiegen, habe die Bustür aufgerissen, ihn angeschrien und beschuldigt, ihn geschnitten zu haben, bevor er sofort auf ihn einschlug.

Trotz eigener Abwehrversuche sei er dem Angreifer aufgrund seines Alters unterlegen gewesen und habe schwere Verletzungen erlitten. Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort.





Die Polizei nahm die Anzeige auf und beauftragte Ermittler, den Tatort zu untersuchen und Aufnahmen umliegender Überwachungskameras auszuwerten, um den Verdächtigen zu identifizieren und nach thailändischem Recht zur Verantwortung zu ziehen.

Der Fall hat erneut Sorgen über zunehmende Aggression und Gewalt im Straßenverkehr von Pattaya ausgelöst – insbesondere in engen innerstädtischen Sois, in denen nachts häufig Vans, Busse und andere schwere Fahrzeuge unterwegs sind.



































