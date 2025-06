Chinesischer Betrugsverdächtiger flieht aus Polizeistation in Pattaya – in Chanthaburi erneut festgenommen

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Pattaya steht unter Beschuss, nachdem ein chinesischer Betrugsverdächtiger in den frühen Morgenstunden des 5. Juni spektakulär aus einem Verhörraum im zweiten Stock der Polizeistation fliehen konnte. Der 38-jährige Mann, identifiziert als Herr Li, sprang aus einem Fenster und entkam – wurde jedoch später in einem Hotel in Chanthaburi gefasst.

Herr Li war zuvor am Flughafen Don Mueang in Bangkok von Einwanderungsbeamten festgenommen worden, als er versuchte, einen AirAsia-Flug nach Da Nang, Vietnam, zu besteigen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Provinzgerichts Pattaya wegen Betrugs vor. Ihm wird vorgeworfen, eine thailändische Person dazu verleitet zu haben, chinesische Yuan in die Kryptowährung USDT zu tauschen. Der versprochene Betrag wurde jedoch nie überwiesen, was einen Schaden von rund 1,26 Millionen Baht verursachte.







Nach seiner Festnahme wurde Herr Li zur Polizeistation Pattaya gebracht. Gegen 0:50 Uhr nutzte er während einer Befragung in Raum 19 eine Unaufmerksamkeit der Beamten, öffnete ein Fenster und sprang hinunter. Ein Polizist versuchte, ihm zu folgen, verletzte sich jedoch und konnte die Flucht nicht verhindern.

Der Flüchtige entkam in Richtung der Polizeiresidenz in der Soi 9 und wurde zuletzt in der Nähe der Pattaya Second Road gesehen. Eine intensive dreistündige Fahndung unter Einsatz mehrerer Streifen und Videoüberwachung blieb zunächst erfolglos.



Die Provinzpolizei Chonburi bestätigte später, dass die Flucht auf eine Nachlässigkeit bei der Bewachung zurückzuführen sei. Landesweit wurden die Einwanderungsbehörden alarmiert, um eine mögliche Flucht aus dem Land zu verhindern. Zudem wurde ein Sonderermittlungsteam eingesetzt.

Polizeimajor General Thawatkiat Jindakhuansanong ordnete eine umfassende Untersuchung des Vorfalls an und kündigte disziplinarische Maßnahmen gegen die verantwortlichen Beamten an. Gleichzeitig betonte er die Bedeutung der raschen Wiederergreifung des Verdächtigen.



Noch am selben Tag wurde Herr Li in Chanthaburi gestellt. Er hatte einem Taxifahrer 4.000 Baht für die Fahrt von Pattaya gezahlt und sich anschließend in einem Hotel im Bezirk Mueang einquartiert. Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung wurde er dort von der Polizei in seinem Hotelzimmer entdeckt und festgenommen – ohne Widerstand zu leisten.

Herr Li wird nun unter erhöhter Sicherheitsstufe zurück nach Pattaya überführt, um sich den rechtlichen Konsequenzen zu stellen.