Betrunkene Frau vor Pattaya Beach aus dem Meer gerettet

PATTAYA, Thailand – Eine thailändische Frau ist in den frühen Morgenstunden des 11. April sicher aus dem Meer vor Pattaya Beach gerettet worden, nachdem sie in der Nähe einer markierten Badebojen-Zone trieb.

Gegen 6:00 Uhr erhielten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Pattaya sowie Spezialeinsatzkräfte Hinweise, dass eine Frau alkoholisiert ins Wasser gegangen war und zeitweise vermisst wurde. Rettungsteams durchkämmten daraufhin das Gebiet.







Die Einsatzkräfte entdeckten die Frau schließlich, wie sie sich an einer Boje in der ausgewiesenen Schwimmzone festhielt. In der Nähe befindliche Jetski-Fahrer unterstützten die Behörden und brachten sie sicher an Land.

Nach Angaben der Beamten stand die Frau offenbar unter Alkoholeinfluss und könnte aus Stress oder Erschöpfung ins Wasser gegangen sein. Sie erlitt leichte Verletzungen am linken Handgelenk und wurde anschließend an freiwillige Rettungskräfte zur weiteren Versorgung übergeben.

Die Behörden bestätigten, dass sie ohne ernsthafte Verletzungen gerettet wurde, und warnten erneut davor, alkoholisiert oder in unsicherem Zustand ins Meer zu gehen.































