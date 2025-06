Australischer Tourist lobt Pattayas schnelle Hilfe nach Verletzung an Strandpromenade

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Ein australischer Tourist hat die Stadt Pattaya für ihre schnelle und mitfühlende Notfallhilfe gelobt, nachdem er sich bei einem Spaziergang entlang der felsigen Küste in der Nähe des Wong-Amat-Strandes leicht verletzt hatte.

Der Vorfall ereignete sich, als der Mann, etwa Mitte 40, barfuß über die felsige Uferzone ging und auf glitschigen Steinen ausrutschte. Dabei zog er sich eine Schnittwunde an der Fußsohle zu. Umstehende Passanten reagierten umgehend und alarmierten die örtlichen Einsatzkräfte.







Binnen kürzester Zeit trafen Beamte der kommunalen Ordnungseinheit von Naklua sowie das Meeresrettungsteam von Pattaya am Unfallort ein. Sie arbeiteten Hand in Hand, um die Lage zu sichern und Erste Hilfe zu leisten. Die Wunde wurde vor Ort gereinigt und fachgerecht verbunden. Der Tourist lehnte einen Transport ins Krankenhaus ab und erklärte, die Versorgung vor Ort sei völlig ausreichend gewesen.

Trotz des Schreckmoments zeigte sich der australische Besucher tief beeindruckt vom professionellen und freundlichen Einsatz der Helfer. „Ich hätte nie gedacht, dass Hilfe so schnell kommt. Alle waren ruhig, hilfsbereit und sehr effizient“, sagte er. „Man merkt, dass sich Pattaya wirklich um Touristen kümmert. Das gibt einem ein Gefühl von Sicherheit, auch weit weg von zu Hause.“



Der Vorfall unterstreicht die laufenden Bemühungen der Stadt Pattaya, die Sicherheit und das Wohlbefinden von Bewohnern und Besuchern gleichermaßen zu gewährleisten. Die Stadt hat die Zusammenarbeit zwischen kommunalen Einheiten und Rettungsteams gezielt gestärkt – besonders in stark frequentierten Tourismuszonen wie dem Wong-Amat-Strand.

Die Behörden appellieren an Einheimische und Touristen, beim Betreten natürlicher Küstenbereiche vorsichtig zu sein. Besonders felsige Zonen können rutschig sein, und das Gehen ohne geeignetes Schuhwerk birgt Verletzungsgefahr.

Dank des koordinierten Einsatzes wurde aus einer potenziell beunruhigenden Situation ein positives Erlebnis – und ein weiterer Beweis dafür, dass Pattaya sich als sicheres und gastfreundliches Reiseziel versteht.