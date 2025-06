Ausländischer Draufgänger sorgt mit Motorrad-Stunt in Pattaya für Chaos – Netz empört sich über gefährliches Verhalten

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – In den sozialen Medien herrscht Empörung, nachdem Videos auftauchten, die einen ausländischen Mann zeigen, wie er mitten im dichten Verkehr an einer stark befahrenen Kreuzung in Nord-Pattaya riskante Wheelie-Stunts auf einem Motorrad vorführt. Das Verhalten brachte den Verkehr ins Stocken und gefährdete die öffentliche Sicherheit.

Im ersten Video ist zu sehen, wie der Mann bei Rotlicht an einer Ampel anhält und sich kurz mit der Person hinter der Kamera unterhält – Berichten zufolge fragte er nach dem Motorradmodell. Als die Ampel auf Grün schaltet, zieht er abrupt das Vorderrad hoch und fährt auf dem Hinterrad los – umgeben von dichtem Verkehr.







Ein zweites Video, das offenbar zur gleichen Zeit entstand, zeigt denselben Mann, wie er in der Nähe des ruhigeren Jomtien Beach erneut einen Wheelie fährt.

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Nutzer kritisierten das Verhalten als verantwortungslos und gefährlich. Viele fordern die Polizei Pattayas auf, den Mann rasch zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen, um Nachahmer abzuschrecken und die Sicherheit von Einheimischen wie Touristen zu gewährleisten.