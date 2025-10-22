Ausländer entkleidet sich und betet an Kreuzung in Pattaya – Polizei bringt ihn ins Krankenhaus

PATTAYA, Thailand – Ein bizarrer Vorfall sorgte am Vormittag des 20. Oktober in Pattaya für Aufsehen, als ein offenbar betrunkener ausländischer Mann nackt inmitten der stark befahrenen South Pattaya Second Road (Wat-Chaimongkol-Kreuzung) auftauchte und dort betete – sehr zum Schock von Autofahrern und Passanten.

Gegen 10:00 Uhr erhielt Pol. Lt. Panupon Nimsuwan von der Verkehrspolizei Pattaya mehrere Anrufe besorgter Anwohner, die das ungewöhnliche Verhalten meldeten. Streifenbeamte wurden umgehend zum Ort des Geschehens entsandt.



Dort fanden sie einen etwa 40-jährigen, groß gewachsenen Ausländer, der völlig nackt und stark alkoholisiert mitten auf der Fahrbahn unter den Ampeln stand. Augenzeugen berichteten, der Mann sei auf vorbeifahrende Autos zugelaufen, habe einige sogar geschlagen und zwischendurch mit erhobenen Armen Gebete gen Himmel gesprochen. Die Szene zog zahlreiche Schaulustige an, darunter auch Touristen, die sichtlich irritiert reagierten.

Um eine Gefahr für den Mann und die Öffentlichkeit zu verhindern, griffen die Beamten schließlich ein. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und zur medizinischen Untersuchung ins Pattaya Bhattamakun Hospital gebracht.







Ein örtlicher Motorradtaxifahrer, Chatchai (51), schilderte den Vorfall gegenüber Reportern: „Ich sah ihn nackt die South Pattaya Road entlanglaufen, bevor er in die Kreuzung rannte. Er hob die Arme und betete. Meine Freunde und ich riefen sofort die Polizei und versuchten, Schlimmeres zu verhindern.“

Einige Passanten filmten Teile des Geschehens, während die städtischen CCTV-Kameras den gesamten Vorfall aufzeichneten. Die Polizei wertet das Material derzeit aus, um den genauen Ablauf zu rekonstruieren. Laut Behördenangaben stand der Mann offenbar unter starkem Alkoholeinfluss; Verletzte gab es keine.



































