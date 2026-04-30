Водителю сервиса перевозок в Паттайе предложили «не смотреть» после начала поездки в Южной Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Поездка через сервис перевозок в Паттайе стала обсуждаемой в интернете после того, как водитель рассказал о неловкой ситуации с парой в салоне автомобиля.

23-летний водитель по имени Бью сообщил, что инцидент произошел утром 29 апреля в районе Сой Марин в Южной Паттайе. Он принял заказ от иностранного мужчины и тайской женщины для короткой поездки до жилого комплекса.





Через несколько минут после начала поездки ситуация стала неудобной, так как пассажиры на заднем сиденье начали вести себя слишком откровенно. Водитель вежливо попросил прекратить такое поведение, указав, что оно неуместно в автомобиле.

По его словам, вскоре поведение возобновилось, а мужчина предложил водителю «просто не смотреть», что поставило его в затруднительное положение, поскольку он должен был сосредоточиться на управлении автомобилем.

Чувствуя дискомфорт, водитель записал часть происходящего. Он отметил, что пассажиры не проявили смущения и продолжали вести себя так же до прибытия к месту назначения, после чего спокойно покинули автомобиль.



Бью признался, что сначала не хотел публиковать запись, но решил сделать это, чтобы показать, с какими неожиданными ситуациями сталкиваются водители. Он призвал пассажиров соблюдать нормы поведения в общественных и совместно используемых пространствах.

Видео вызвало активное обсуждение в интернете: одни пользователи сочли ситуацию неловкой, другие подчеркнули важность соблюдения границ в общественных местах.

















































