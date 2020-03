Novel Coronavirus (COVID-19) Situation – Death toll worldwide: 8,657

Confirmed cases: 207,860

Deaths: 8,657

Countries, areas or territories with cases: 166

Last updated: 3/18/2020 18:00 CET

Countries, areas or territories with cases

China :81174 cases

Italy :35713 cases

Iran (Islamic Republic of) :17361 cases

Spain :13716 cases

Republic of Korea :8413 cases

Germany :8198 cases

France :7652 cases

United States of America :7087 cases

Switzerland :3003 cases

The United Kingdom :2626 cases

Netherlands :2051 cases

Austria :1646 cases

Belgium :1486 cases

Norway :1423 cases

Sweden :1279 cases

Denmark :1044 cases

Japan :873 cases







International conveyance (Diamond Princess) :712 cases

Malaysia :673 cases

Portugal :642 cases

Canada :569 cases

Australia :510 cases

Czechia :464 cases

Qatar :442 cases

Greece :387 cases

Finland :359 cases

Singapore :313 cases

Israel :304 cases

Ireland :292 cases

Brazil :291 cases

Slovenia :275 cases

Estonia :258 cases

Iceland :250 cases

Poland :246 cases

Romania :246 cases

Bahrain :242 cases

Pakistan :241 cases







Saudi Arabia :238 cases

Indonesia :227 cases

Thailand :212 cases

Luxembourg :203 cases

Chile :201 cases

Egypt :196 cases

Philippines :187 cases

Ecuador :155 cases

Iraq :154 cases

India :151 cases

Russian Federation :147 cases

Kuwait :142 cases

Lebanon :133 cases

Peru :117 cases

United Arab Emirates :113 cases

San Marino :109 cases

Slovakia :105 cases

Turkey :98 cases

Serbia :96 cases

Mexico :93 cases

Bulgaria :92 cases

Panama :86 cases

South Africa :85 cases

Armenia :84 cases

Croatia :81 cases

Argentina :79 cases

Algeria :72 cases

Latvia :71 cases

Viet Nam :66 cases

Colombia :65 cases

Albania :59 cases

Cyprus :58 cases

Faroe Islands :58 cases

Hungary :58 cases

Brunei Darussalam :56 cases







Costa Rica :50 cases

Morocco :49 cases

Jordan :48 cases

Malta :48 cases

Belarus :46 cases

occupied Palestinian territory :44 cases

Sri Lanka :42 cases

Andorra :39 cases

Georgia :38 cases

Kazakhstan :36 cases

North Macedonia :36 cases

Venezuela (Bolivarian Republic of) :36 cases

Cambodia :35 cases

Azerbaijan :34 cases

Oman :33 cases

Senegal :31 cases

Republic of Moldova :30 cases

Tunisia :29 cases

Uruguay :29 cases

Guadeloupe :27 cases

Bosnia and Herzegovina :26 cases

Lithuania :26 cases

Liechtenstein :25 cases

Afghanistan :22 cases

Dominican Republic :21 cases

Ukraine :21 cases

Burkina Faso :20 cases

New Zealand :20 cases

Martinique :19 cases

Uzbekistan :16 cases

Maldives :13 cases

Bolivia (Plurinational State of) :12 cases

Jamaica :12 cases

Réunion :12 cases

French Guiana :11 cases

Paraguay :11 cases

Bangladesh :10 cases

Cameroon :10 cases

Honduras :9 cases

Monaco :9 cases

Gibraltar :8 cases

Nigeria :8 cases

Rwanda :8 cases

Cuba :7 cases

Democratic Republic of the Congo :7 cases







Ghana :7 cases

Trinidad and Tobago :7 cases

Ethiopia :6 cases

Seychelles :6 cases

Guatemala :6 cases

Côte d’Ivoire :6 cases

Jersey :5 cases

Mongolia :5 cases

Guam :5 cases

Guyana :4 cases

Kenya :4 cases

Aruba :4 cases

Curacao :3 cases

Equatorial Guinea :3 cases

French Polynesia :3 cases

Gabon :3 cases

Mayotte :3 cases

Puerto Rico :3 cases

Saint Barthelemy :3 cases

United Republic of Tanzania :3 cases

Kyrgyzstan :3 cases

Namibia :2 cases

Saint Martin :2 cases

Saint Lucia :2 cases

United States Virgin Islands :2 cases







Liberia :2 cases

Zambia :2 cases

Montenegro :2 cases

Barbados :2 cases

Antigua and Barbuda :1 cases

Bhutan :1 cases

Cayman Islands :1 cases

Central African Republic :1 cases

Congo :1 cases

Eswatini :1 cases

Guernsey :1 cases

Guinea :1 cases

Holy See :1 cases

Mauritania :1 cases

Nepal :1 cases

Saint Vincent and the Grenadines :1 cases

Sudan :1 cases

Togo :1 cases

Suriname :1 cases

Somalia :1 cases

Benin :1 cases

Bahamas :1 cases

Gambia :1 cases







* ‘Confirmed’ cases reported between 13 and19 February 2020 include both laboratory-confirmed and clinically diagnosed (only applicable to Hubei province); for all other dates, only laboratory-confirmed cases are shown.

The boundaries and names are shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data source: WHO, National Health Commission of the People’s Republic of China









3×2