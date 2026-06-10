PATTAYA, Thailand – Es ist ein Satz, den man in Pattayas Bars, Restaurants und Ausgehvierteln immer wieder hört: „Eigentlich bin ich zum ersten Mal in Thailand.“ Doch oft sorgt diese Aussage bei Einheimischen und langjährigen Besuchern eher für Schmunzeln als für Überraschung.

Nicht selten behauptet ein Tourist, zum ersten Mal im Königreich zu sein, kennt jedoch die schnellsten Schleichwege durch die Stadt, bestellt sein Essen auf Thai, versteht lokale Gepflogenheiten und bewegt sich durch das Labyrinth der Sois, als wäre er seit Jahren hier zu Hause.







„Das ist immer wieder erstaunlich“, lacht eine Mitarbeiterin einer Bar. „Manche Gäste sagen, es sei ihr erster Besuch, aber sie kennen Pattaya besser als ich.“

Das Phänomen ist keineswegs auf Pattaya beschränkt. Weltweit stellen sich Reisende gelegentlich als Neulinge dar – sei es, um abenteuerlicher zu wirken, frühere Besuche nicht zu erwähnen oder einfach einen interessanteren ersten Eindruck zu hinterlassen. In Pattaya fällt der Widerspruch jedoch oft besonders deutlich auf.

So erklärt ein Besucher, er sei erst gestern angekommen, findet aber mühelos jede Abkürzung, kennt Motorradtaxifahrer beim Namen und weiß genau, wo es die besten Nudeln spät in der Nacht gibt.

Auch langjährige Ausländer machen sich gerne einen Spaß daraus. „Mein erstes Mal in Thailand“, scherzte ein Expat. „Zum 27. Mal.“



Natürlich besuchen jedes Jahr tatsächlich viele Menschen Pattaya zum ersten Mal. Dennoch hat sich die Behauptung „erstmals in Thailand“ unter regelmäßigen Besuchern längst zu einem festen Bestandteil der lokalen Folklore entwickelt. Ob aus Bescheidenheit, aus Gründen der Privatsphäre, wegen einer Urlaubsromanze oder einfach aus dem Wunsch heraus, sich neu zu erfinden – manche Reisende scheinen ihre Erfahrung mit der Stadt lieber für sich zu behalten.

Und in Pattaya, wo viele bekannte Gesichter Jahr für Jahr zurückkehren, gibt es meist jemanden, der die wahre Geschichte kennt.

















































