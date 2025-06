Wolken über Pattaya am Wochenende – Vorsicht im Straßenverkehr und Geduld, denn die Sonne kehrt zurück

PATTAYA, Thailand – Ein graues und regnerisches Wochenende steht Pattaya bevor. Bewohner und Besucher der Küstenstadt sollten sich auf wechselhaftes Wetter einstellen, das Teil eines großflächigen Wettermusters über Thailand ist. Zwar ist nicht mit Dauerregen zu rechnen, doch das Meteorologische Amt rät zu Vorsicht im Straßenverkehr – und ein wenig Geduld, denn auf Regen folgt bekanntlich Sonnenschein.

Laut der 24-Stunden-Vorhersage des Thailändischen Wetterdienstes ist in Teilen des Ostens, des oberen Nordostens und im westlichen Süden mit teils kräftigen Regenfällen zu rechnen. Ursache sind ein verstärkter Südwest-Monsun sowie ein Tiefdruckgebiet über dem Norden Vietnams. Für Bangkok und umliegende Provinzen werden Gewitter in etwa 60 % der Gebiete erwartet, vor allem in den späten Nachmittags- und Abendstunden.







In Pattaya und der gesamten Ostregion ist mit zeitweisem Regen und überwiegend bewölktem Himmel zu rechnen. Autofahrer werden gebeten, besonders vorsichtig zu fahren – rutschige Straßen und schlechte Sicht sind häufige Begleiterscheinungen der nachmittäglichen Schauer. Auch auf dem Meer wird es unruhiger: Die Wellenhöhen erreichen zwischen 1 und 2 Meter, in Gewittergebieten können sie noch höher ausfallen.

Wer sich in Küstennähe aufhält oder Bootsfahrten im oberen Andamanensee oder dem oberen Golf von Thailand plant, sollte die Hinweise der Seebehörden beachten. Es wird geraten, sturmgefährdete Gebiete zu meiden und besondere Vorsicht walten zu lassen.

Trotz der trüben Aussichten nehmen es viele Einheimische gelassen: In Pattaya weiß man, dass nach dem Regen bald wieder die Sonne scheint. Also: Regenschirm mitnehmen, vorsichtig fahren – und sich auf klarere Tage freuen.