Wärmere Temperaturen und Morgennebel in Pattaya – Raue See und starke Regenfälle vor der Küste

Pattaya, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt meldet steigende Temperaturen in weiten Teilen Oberthailands, darunter auch an der Ostküste rund um Pattaya. Gleichzeitig bleiben kühle Morgenstunden und örtlicher Nebel weiterhin bestehen.

In der aktuellen 24-Stunden-Prognose heißt es, dass das Hochdruckgebiet über Oberthailand an Stärke verliert. Dadurch werden Temperaturanstiege von ein bis zwei Grad Celsius erwartet. Trotz des allgemeinen Erwärmungstrends raten die Behörden der Bevölkerung, auf ihre Gesundheit zu achten, da die wechselhaften Wetterbedingungen Kreislaufprobleme begünstigen können. Besonders im morgendlichen Straßenverkehr wird wegen möglicher Nebelfelder zu erhöhter Vorsicht geraten.







Für Pattaya und angrenzende Küstenregionen wird teils bewölkter Himmel mit leichtem Morgennebel vorhergesagt. Die Temperaturen liegen in den frühen Stunden zwischen 24 und 26 Grad Celsius und steigen tagsüber auf Höchstwerte von 35 bis 36 Grad.

In Südthailand bleibt der Nordostmonsun mäßig aktiv und sorgt in einigen Gebieten für kräftige Regenfälle sowie mäßigen Seegang. Im unteren Golf von Thailand werden Wellenhöhen von rund zwei Metern erwartet, während im oberen Golf und in küstennahen Bereichen der Andamanensee Wellen zwischen ein und zwei Metern auftreten. Bei Gewittern können die Wellen örtlich über zwei Meter ansteigen.

Bootsführer und Fischer im Golf von Thailand, auch in Gewässern nahe Pattaya, werden aufgefordert, besondere Vorsicht walten zu lassen und Fahrten in Gewittergebieten möglichst zu vermeiden.

Die Luftqualität in Oberthailand, einschließlich der östlichen Region, bleibt auf moderatem Niveau. Aufgrund schwacher Luftzirkulation kann es jedoch weiterhin zu einer Ansammlung von Staub und Dunst kommen.

Die Behörden empfehlen Einwohnern, Touristen und insbesondere Betreibern von Ausflugsbooten, die Wetterentwicklung aufmerksam zu verfolgen – vor allem bei geplanten Aktivitäten auf See.



































