Trat-Inseln voller Touristen – Koh Mak, Koh Kood und Koh Chang erleben Hochbetrieb

PATTAYA, Thailand – Der Tourismus in der Provinz Trat boomt: Koh Mak, Koh Kood und Koh Chang verzeichnen während des langen Wochenendes vom 11. bis 13. Oktober, anlässlich des King-Bhumibol-Gedenktages, eine hohe Besucherzahl.

Am Laem Sok Pier im Ao Yai Subdistrict, Muang District, bestiegen Hunderte von Reisenden die Fähren von Boonsiri, Suea Dam Go und Koh Kood Express, um Koh Kood um 9:45 Uhr und Koh Mak um 10:30 Uhr zu erreichen. Weitere Abfahrten um 11:00 Uhr und 12:30 Uhr waren ebenfalls ausgebucht. Am 11. Oktober reisten über 800 Touristen zu den beiden Inseln, und die Behörden erwarten über 5.000 Besucher auf Koh Kood über das lange Wochenende. Am Koh Chang Ferry Pier im Khlong Yai District warteten 200–300 Fahrzeuge, um die Insel zu erreichen.







Thavisak Wongwilas, Vizepräsident der Trat Tourism Business Association, berichtete, dass der Tourismus bereits früh am Morgen stark war und über das lange Wochenende weiter wachsen dürfte. Nach Loy Krathong werde Koh Chang voraussichtlich noch mehr Besucher verzeichnen. Die Hotelbelegung für Mitte Oktober bis November, der Hochsaison, liegt bereits bei 80 %, da Koh Chang als ruhiges, familienfreundliches Reiseziel mit vielfältigen Attraktionen – von Nationalparks bis hin zu beliebten Schnorchelspots – beliebt bleibt.

In Bezug auf die Lage an der Thailand-Kambodscha-Grenze bestätigte Wongwilas, dass der Tourismus auf Koh Kood, Koh Mak und Koh Chang nicht beeinträchtigt wurde. Auch die unter Kriegsrecht stehenden Gebiete auf Koh Chang seien von den Besucherströmen unberührt, sodass die Sicherheit der Gäste gewährleistet sei.

Korakot Opas, Direktor des Trat-Büros der Tourism Authority of Thailand (TAT), betonte, dass die drei Hauptinseln trotz regionaler Spannungen weiterhin sicher für Touristen seien. Für das lange Wochenende werden mehr als 5.000 Besucher auf Koh Kood und ein Vielfaches dieser Zahl auf Koh Chang erwartet.

Die TAT Trat plant, Ende 2025 und 2026 Werbekampagnen zu starten, um das Vertrauen in die Provinz wiederherzustellen und den Tourismus weiter zu fördern; eine Pressekonferenz ist für Mitte Oktober angesetzt.



































