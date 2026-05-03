Thaksin Shinawatra übernimmt nach Haftentlassung keine Beraterrolle bei Pheu Thai

PATTAYA, Thailand – Julapun Amornvivat, Vorsitzender der Pheu-Thai-Partei, hat bestätigt, dass Thaksin Shinawatra nach seiner geplanten Haftentlassung auf Bewährung am 11. Mai keine offizielle Beraterrolle innerhalb der Partei übernehmen wird.

Julapun erklärte, dass keine Vorbereitungen getroffen wurden, um Thaksin in eine formelle Funktion zurückzuführen. Er betonte, dass Pheu Thai eine politische Institution sei, die nicht von einer einzelnen Person abhängig ist. Gleichzeitig räumte er ein, dass Thaksin weiterhin den „Geist“ der Partei verkörpere und auf Grundlage seiner Erfahrung informelle Einschätzungen und Perspektiven einbringen könne.





Er fügte hinzu, dass Thaksin zwar weiterhin Meinungen oder Ratschläge zu politischen und wirtschaftlichen Themen äußern könne, ein möglicher Einfluss jedoch rein informell bleibe und nicht Teil einer offiziellen Position innerhalb der Parteistruktur sei.

Bezüglich Thaksins Rückkehr ins öffentliche Leben erklärte Julapun, dies sei eine persönliche Angelegenheit. Er begrüßte die Möglichkeit, dass Thaksin wieder mit seiner Familie vereint werde, und bezeichnete dies als positive Entwicklung. Spekulationen über politische Symbolik oder zusätzliche Auflagen im Zusammenhang mit der Bewährung spielte er herunter und erklärte, solche Details seien zweitrangig. (TNA)

















































