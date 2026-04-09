Thailand setzt auf wertorientierten Tourismus, 2026-Ausblick wird nach unten korrigiert

PATTAYA, Thailand – Die Tourism Authority of Thailand (TAT) bekräftigt, dass die nationale Tourismusstrategie der Vision „The New Thailand“ folgt, bei der Qualität vor Quantität („Value over Volume“) langfristige Nachhaltigkeit und bedeutendes Wachstum sichern soll. Die TAT ergreift gezielte Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten zu erhalten, während der internationale Tourismusausblick für 2026 neu kalibriert wird.

Die Gouverneurin der TAT, Frau Thapanee Kiatphaibool, erklärte: „Wir stärken hochwertige Erlebnisse, erweitern Qualitätsmarktsegmente und festigen Vertrauen durch ‚Trusted Thailand‘, unser Rahmenwerk für Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gleichzeitig spiegelt unser globales Kommunikationskonzept ‚Healing is the New Luxury‘ die veränderten Prioritäten von Reisenden wider und positioniert Thailand als ein Reiseziel, das sowohl Wert als auch Wohlbefinden bietet. Diese Maßnahmen sichern Thailands Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und die Fähigkeit, Reisende mit Vertrauen willkommen zu heißen.“

Die strategische Ausrichtung baut auf Thailands solider Performance 2025 auf, als der Tourismus trotz globaler Herausforderungen, darunter wirtschaftliche Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und wachsende regionale Konkurrenz, eine zentrale Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung spielte. Während die internationalen Ankünfte allmählich wieder stiegen, haben sich verändertes Reiseverhalten und vorsichtigere Ausgabemuster als wichtige Faktoren für wertorientiertes Wachstum und höhere Einnahmen pro Reise herausgestellt.

Im ersten Quartal 2026 (1. Januar – 31. März) verzeichnete Thailand 9,31 Millionen internationale Ankünfte. China blieb mit 1,49 Millionen Besuchern der größte Quellmarkt, gefolgt von Malaysia (960.000), Russland (726.000), Indien (626.000) und Südkorea (412.000). Fernmärkte wie das Vereinigte Königreich, Deutschland, die USA und Japan generierten weiterhin hohe Wertschöpfung und unterstützten ein ausgewogenes, diversifiziertes Marktportfolio.







Für 2026 prognostiziert die TAT 30–34 Millionen internationale Ankünfte, angepasst an die globalen Bedingungen, darunter schwankende Reisedynamik, begrenzte Luftverkehrsverbindungen, Energiepreisvolatilität und eine erwartete Entspannung der Situation im Nahen Osten innerhalb von ein bis drei Monaten. Die Inlandsreisen sollen etwa 206 Millionen betragen, bei einem erwarteten Gesamtumsatz im Tourismus von rund 2,58 Billionen Baht.































