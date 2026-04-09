Nach dem Wasser trocknet, kommen die Rechnungen: Pattayas Bar-Mitarbeiter stehen vor harter Realität

PATTAYA, Thailand – Jedes Jahr bringt Songkran Energie, Menschenmengen und Geld in Pattayas Nachtleben. Bars füllen sich, Getränke fließen, und für ein paar Tage scheint der Boom nie geendet zu haben. Doch sobald die Wasserschlachten vorbei sind und die Touristen abziehen, beginnt eine ganz andere Realität – besonders für die Bar-Mitarbeiter der Stadt.

In diesem Jahr könnte dieser Nach-Songkran-Abfall härter ausfallen als sonst. Hinter den Neonlichtern bereiten sich viele Beschäftigte bereits auf finanzielle Engpässe vor. Die Warnzeichen häufen sich: strengere Kraftstoffregelungen, steigende Transportkosten und die leise Erkenntnis, dass Alltagsgüter – von Lebensmitteln bis Mieten – still und heimlich teurer werden. Diese „versteckten Kosten“ tauchen während der Feier nicht auf, kommen aber sofort danach.

Für Bar-Mitarbeiter, deren Einkommen stark von den Ausgaben der Touristen am Abend abhängt, können schon kleine wirtschaftliche Veränderungen große Folgen haben. Wenn Besucher ihr Budget einschränken – sei es wegen Wechselkursen, globaler Unsicherheit oder steigender Preise vor Ort – trifft es nicht die Barbesitzer zuerst, sondern das Personal, das von Provisionen, Getränken und Trinkgeldern lebt.

Ein weiteres Problem ist, dass Pattayas Tourismusmodell nach wie vor auf kurze Phasen hoher Ausgaben setzt, statt auf kontinuierliche, nachhaltige Einnahmen. Songkran vermittelt die Illusion von Stärke, verdeckt aber oft die zugrunde liegende Fragilität. Wenn die Menschenmassen gehen, müssen die Mitarbeiter längere Nächte mit weniger Gästen und dünneren Geldbörsen überstehen.





Zudem wächst unter Langzeitbesuchern das Gefühl, dass Thailand insgesamt teurer wird. In Kombination mit praktischen Unannehmlichkeiten – wie Kraftstoffbeschränkungen oder steigenden Transportkosten – kann dies das Verhalten der Touristen subtil verändern: weniger späte Nächte, kleinere Rechnungen, kürzere Aufenthalte. Für Pattayas Bar-Mitarbeiter ist diese Verschiebung nicht theoretisch – sie ist unmittelbar spürbar.

Die Frage ist nicht, ob Songkran einen Aufschwung bringt. Das tut es immer. Die wahre Frage ist, was danach kommt. Und in diesem Jahr, während der wirtschaftliche Druck still im Hintergrund wächst, bereiten sich viele in Pattayas Nachtleben nicht auf einen Absturz vor – sondern auf eine langsame, fortschreitende Verknappung, die weit über das Festival hinaus anhalten könnte.































