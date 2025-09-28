Suvarnabhumi Airport feiert 19 Jahre und strebt zum Weltklasse-Hospitality-Hub

PATTAYA, Thailand – Der Suvarnabhumi Airport feiert am 28. September 2025 sein 19-jähriges Bestehen und unterstreicht damit seine Rolle als Thailands Hauptflughafen und wichtigen Luftverkehrsknotenpunkt in Südostasien. Seit der Eröffnung im Jahr 2006 hat der Flughafen über 878,65 Millionen Passagiere abgefertigt, 5,45 Millionen Flüge durchgeführt und 20,62 Millionen Tonnen Fracht transportiert.



Im Geschäftsjahr 2025 (Oktober 2024 – August 2025) begrüßte Suvarnabhumi 58,1 Millionen Passagiere auf 340.670 Flügen, was gegenüber dem Vorjahr Zuwächse von 4,91 % bzw. 7 % bedeutet und das Vertrauen von Fluggesellschaften und Reisenden weltweit verdeutlicht.

Direktor Kittipong Kittikachorn erklärte, dass der Flughafen sich als „World-Class Hospitality Airport“ positionieren möchte, indem moderne Infrastruktur und Technologie mit Komfort, Sicherheit und außergewöhnlichen Passagiererlebnissen kombiniert werden. Digitale Services erleichtern Check-in und Sicherheitskontrollen, während spezielle Angebote Senioren, Menschen mit Behinderungen und Familien zugutekommen.







Nachhaltigkeit hat ebenfalls Priorität: Energiesparende Maßnahmen unterstützen ein ausgewogenes Wachstum. Suvarnabhumi wurde international anerkannt, u. a. mit einer Aufwertung von 3 auf 4 Sterne durch Skytrax, und von Brilliant Maps als Flughafen mit der größten Zahl bedienter Fluggesellschaften weltweit gelistet. ACI APAC & MID in Zusammenarbeit mit PwC bewerteten den Flughafen 2024 auf Platz 7 in Bezug auf potenzielle Konnektivität und Platz 9 bei der Luftverkehrsanbindung.

Für das Geschäftsjahr 2026 werden 397.323 Flüge und 67,7 Millionen Passagiere erwartet, wobei neue Fluggesellschaften wie United Airlines Strecken von Las Vegas über Hongkong nach Bangkok starten. Der europäische Reiseverkehr wächst weiter, unterstützt durch Thailands Aviation Hub-Politik, und das Passagierwachstum aus Indien verringert die Abhängigkeit vom chinesischen Markt.



Mit der Wiederherstellung von Thailand auf Kategorie 1 durch die Federal Aviation Administration (FAA) nach zehn Jahren ist Suvarnabhumi bereit, Direktflüge in die USA auszuweiten, was das globale Vertrauen in die Sicherheit der thailändischen Zivilluftfahrt widerspiegelt.

Laufende Verbesserungen umfassen erweiterte Wartebereiche, Kids Zones, Game Stations, Recliner-Bereiche, Co-Working Spaces, Piano Lounges, Digital Parks und eine Erhöhung der Ladestationen für elektronische Geräte von 132 auf 203 Einheiten. Zudem werden alle 124 Toiletten in den Passagierterminals und Concourses renoviert, die Fertigstellung ist für 2028 geplant.



































