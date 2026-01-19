Seltenes grünes Meeresalgen-Phänomen lockt Besucher zum Bali-Hai-Kap in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein seltenes Naturphänomen zieht derzeit Touristen und Einheimische gleichermaßen zum Bali-Hai-Kap, wo leuchtend grüne Meeresalgen die Küstenfelsen bedecken und ein eindrucksvolles Schauspiel bieten, das nur einmal im Jahr zu sehen ist.

Das Phänomen tritt während der Niedrigwasserphase auf, wenn sich das Meer zurückzieht und die Felsen entlang der Küste freilegt. In dieser Zeit kann die grüne Alge wachsen und die Steine in eine intensive, fast rasenartige Farbe hüllen. Im Sonnenlicht schimmern die Felsen in sattem Grün und schaffen eine außergewöhnliche Kulisse, die sich schnell zu einem beliebten Fotomotiv entwickelt hat.







Zahlreiche Besucher, darunter Anwohner, Studierende und Touristen, strömen in das Gebiet, um das Naturschauspiel zu bewundern und Bilder für soziale Medien festzuhalten. Das Ereignis ist jedoch nur von kurzer Dauer und hält in der Regel lediglich ein bis zwei Wochen an, bevor die Algen auf natürliche Weise verschwinden und die Felsen wieder ihr gewohntes Aussehen annehmen.

Durch das saisonale Schauspiel hat sich das Bali-Hai-Kap vorübergehend zu einer der meistdiskutierten Attraktionen Pattayas entwickelt und sorgt in dieser Zeit für zusätzliche Impulse im Tourismus. Besucher wird empfohlen, sich vorab über die Gezeitenzeiten zu informieren und ihren Besuch auf die Ebbe zu legen, um das seltene Phänomen noch vor seinem Verschwinden bis zum nächsten Jahr erleben zu können.



































