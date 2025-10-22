Schockierendes Video führt zu sofortigem Eingreifen der Stadt Pattaya in Soi Bua Khao Beer Bar

PATTAYA, Thailand – Ein kurzer Videoclip, der obdachlose Personen bei unangemessenem Verhalten in einer Beer Bar im Zentrum von Pattaya zeigt, hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt und ein schnelles Eingreifen der Stadtverwaltung ausgelöst.

Das 37 Sekunden lange Video, das sich rasch über TikTok verbreitete, zeigte zwei Personen, die in einer Bar an der Soi Bua Khao lagen und sich entblößten – sehr zum Entsetzen von Passanten und Anwohnern. Viele Zuschauer kontaktierten daraufhin die Betreiberin der Bar, um auf den Vorfall aufmerksam zu machen.



Bei einer anschließenden Überprüfung besuchten Reporter die betroffene Beer Bar in Zentrumpattaya. Zum Zeitpunkt des Besuchs war die Bar geöffnet, doch die im Video gezeigten Personen waren nicht anwesend.

Die Barbesitzerin, Ms. Aomsoi Matwiset (44), erklärte, sie habe erstmals am 15. Oktober von dem Video erfahren, nachdem eine Mitarbeiterin sie auf den TikTok-Beitrag hingewiesen hatte. Da das Video ihre Telefonnummer enthielt, habe sie zahlreiche Anrufe von besorgten Menschen erhalten. Ms. Aomsoi betonte, dass sich der Vorfall nicht innerhalb ihrer Bar ereignet habe, wie im Video suggeriert, und dass sie keine Anzeige erstatten wolle, da sie nicht direkt betroffen sei.

Als sie später in ihre Bar zurückkehrte, entdeckte sie jedoch dieselben zwei Personen erneut in der Nähe, was zu weiterer Beunruhigung führte. Sie kontaktierte sofort die städtische Hotline 1337, die zur schnellen Bearbeitung städtischer Anliegen eingerichtet wurde.







Nur wenige Minuten später trafen städtische Einsatzkräfte ein und brachten die Situation unter Kontrolle. Laut den Behörden wirkte der Mann geistig verwirrt, während die Frau inkohärent sprach und keine verständlichen Antworten geben konnte. Beide wurden umgehend aus dem Bereich entfernt und den zuständigen Sozial- und Gesundheitsstellen übergeben.

Das rasche Handeln der Stadt Pattaya unterstreicht ihr Engagement für öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere bei Vorfällen, die sich über soziale Medien schnell verbreiten.



































