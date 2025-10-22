Pattaya lädt alle ein, Loy Krathong mit Musik und Traditionen am 5. November zu feiern

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya lädt Einheimische und Touristen herzlich zum Loy-Krathong-Fest 2025 ein, das am Dienstag, den 5. November, im Lan Pho Public Park in Naklua stattfindet. Das Fest steht in diesem Jahr unter dem Motto einer nostalgischen „Retro-Messe“ und bietet ganztägige Aktivitäten und Wettbewerbe.

Zu den Höhepunkten zählen der Krathong-Wettbewerb aus Naturmaterialien, der Little Miss Noppamas Schönheitswettbewerb sowie ein Traditioneller Thai-Kostümwettbewerb für Besucher. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können attraktive Preise und Souvenirs gewinnen.



Am Abend erwartet die Gäste eine feierliche Eröffnungszeremonie mit kulturellen Tanz- und Musikdarbietungen von Pattayas Schülerinnen und Schülern sowie zahlreiche interaktive Stände, die das reiche kulturelle Erbe Thailands präsentieren.

Besonderes Highlight: Ein kostenloses Live-Konzert der beliebten Luk-Thung-Sängerin Tai Orathai sorgt für stimmungsvolle Unterhaltung. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, traditionelle Thai-Kleidung zu tragen, ihre Krathongs zu Wasser zu lassen und das magische Lichterfest in festlicher Atmosphäre zu genießen.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, Pattayas farbenfrohes Loy-Krathong-Fest am 5. November im Lan Pho Public Park, Naklua, mitzuerleben!









































