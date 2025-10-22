Pattaya lädt alle ein, Loy Krathong mit Musik und Traditionen am 5. November zu feiern

By Pattaya Blatt
0
115
Feiern Sie mit im Lan Pho Public Park, Naklua – Krathong-Wettbewerb, Thai-Kultur und tolle Preise erwarten Sie.

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya lädt Einheimische und Touristen herzlich zum Loy-Krathong-Fest 2025 ein, das am Dienstag, den 5. November, im Lan Pho Public Park in Naklua stattfindet. Das Fest steht in diesem Jahr unter dem Motto einer nostalgischen „Retro-Messe“ und bietet ganztägige Aktivitäten und Wettbewerbe.

Zu den Höhepunkten zählen der Krathong-Wettbewerb aus Naturmaterialien, der Little Miss Noppamas Schönheitswettbewerb sowie ein Traditioneller Thai-Kostümwettbewerb für Besucher. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können attraktive Preise und Souvenirs gewinnen.

Am Abend erwartet die Gäste eine feierliche Eröffnungszeremonie mit kulturellen Tanz- und Musikdarbietungen von Pattayas Schülerinnen und Schülern sowie zahlreiche interaktive Stände, die das reiche kulturelle Erbe Thailands präsentieren.

Besonderes Highlight: Ein kostenloses Live-Konzert der beliebten Luk-Thung-Sängerin Tai Orathai sorgt für stimmungsvolle Unterhaltung. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, traditionelle Thai-Kleidung zu tragen, ihre Krathongs zu Wasser zu lassen und das magische Lichterfest in festlicher Atmosphäre zu genießen.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, Pattayas farbenfrohes Loy-Krathong-Fest am 5. November im Lan Pho Public Park, Naklua, mitzuerleben!


Pattaya feiert Loy Krathong am 5. November mit Tradition, Spaß und einem kostenlosen Konzert von Tai Orathai.















RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR