Schnelle Gerechtigkeit in Pattaya – Roti-Verkäufer nach Angriff auf drei Frauen überführt

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Pattaya hat innerhalb von 48 Stunden einen 27-jährigen Roti-Verkäufer aus Myanmar verhaftet, der für eine Reihe brutaler Übergriffe auf junge Frauen verantwortlich gemacht wird. Zwei von ihnen wurden in der Nacht des 20. Mai vergewaltigt und ausgeraubt, eine dritte konnte fliehen. Die Polizei identifizierte den Täter mithilfe von über 40 Überwachungskameras – und ließ sich auch nicht durch ein Bestechungsgeld in Höhe von 15.000 Baht aufhalten.







Polizeioberst Anek Sarathongyu, Leiter der Polizeistation Pattaya, erklärte bei einer Pressekonferenz am 22. Mai, dass der Verdächtige, Herr Ting Ngui, unter dem Vorwand, die Frauen nach Hause zu bringen, mit seinem Motorrad zu abgelegenen Orten fuhr. Dort bedrohte er sie mit einem Messer, vergewaltigte sie und stahl ihre Wertsachen.

Zwei Opfer im Alter von 20 und 17 Jahren erstatteten Anzeige. Eine dritte Frau entkam dem Täter, hat sich jedoch bislang nicht offiziell an die Behörden gewandt. Ermittler nutzten umfangreiches CCTV-Material, um den Täter und sein schwarzes-rotes Honda Wave 125-Motorrad, registriert in Chonburi, zu verfolgen. Er wurde zuletzt beim Tanken in der Nähe des Sukhawadee-Hauses gesehen und später in einem gemieteten Zimmer im Bezirk Nong Kham (Sri Racha) lokalisiert.



Bei der Festnahme entdeckte die Polizei Beweisstücke: eine Umhängetasche und zwei Mobiltelefone des ersten Opfers sowie das Fluchtmotorrad vor der Unterkunft. Der mutmaßliche Täter zeigte sich nervös und versuchte laut Polizei, die Beamten mit 15.000 Baht zu bestechen. Er behauptete, die Begegnungen seien einvernehmlich gewesen und dass er für sexuelle Dienste gezahlt habe – eine Darstellung, die die Ermittler zurückwiesen. Der Mann gab außerdem an, wegen seiner schwangeren Frau andere Frauen aufgesucht zu haben.





Pol. Col. Anek betonte, dass der Fall aufgrund seiner Schwere unmittelbare Aufmerksamkeit der Polizeiführung in Region 2 und vom Provinzkommandanten Chonburi erhalten habe. Interdisziplinäre Ermittlerteams arbeiten nun mit der Staatsanwaltschaft zusammen, insbesondere um weitere Beweise und Aussagen im Fall der 17-jährigen Geschädigten zu sichern.

Gegen Herrn Ting werden derzeit Anklagen wegen Vergewaltigung, bewaffnetem Raubüberfall und Flucht mit einem Fahrzeug erhoben. Weitere Anklagepunkte sind wahrscheinlich.