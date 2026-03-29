Rubel statt Baht – Russische Touristen halten Pattayas Wirtschaft am Laufen

PATTAYA, Thailand – Während der thailändische Baht unter dem Druck steigender Ölpreise und eines starken US-Dollars schwächelt, sticht eine Besuchergruppe besonders hervor: Russische Touristen sorgen weiterhin für stabile Einnahmen – und halten Pattayas Tourismusmotor am Laufen.

Nach Angaben des Kasikorn Research Center fiel der Baht am 27. März auf 32,92 pro US-Dollar, nach 32,82 am Vortag. Hintergrund sind globale Energieängste im Zuge der Spannungen im Nahen Osten, die viele Schwellenländerwährungen belasten.

Doch die Auswirkungen auf den Tourismus sind ungleich verteilt.

In Pattaya zeigt sich ein klares Bild: Russische Besucher bleiben präsent – und zahlungsfreudig. Der Grund liegt im Wechselkurs. Mit einem Rubel-Baht-Verhältnis von etwa 2,48 zu 1 verfügen viele russische Reisende derzeit über eine vergleichsweise starke Kaufkraft.

„Es sind nicht mehr die Frauen oder ihr Lächeln – der Wechselkurs entscheidet, ob ich bleibe oder gehe“, sagte ein Langzeitbesucher und bringt damit eine spürbare Veränderung in der Stimmung vieler Touristen auf den Punkt.







Während westliche Urlauber angesichts steigender Kosten ihre Budgets kürzen oder Aufenthalte verkürzen, geben russische Gäste weiterhin Geld aus: Restaurantbesuche, Ausflüge und verlängerte Aufenthalte bleiben die Regel statt die Ausnahme.

Diese Entwicklung ist in Pattaya deutlich sichtbar. Russische Schriftzüge, Speisekarten und Angebote prägen zunehmend das Stadtbild – insbesondere in Restaurants, Bars und entlang der Strände. Die Zielgruppe hat sich still, aber deutlich zu einem der verlässlichsten Märkte entwickelt.

Gleichzeitig wirft diese Abhängigkeit Fragen auf. Eine stärkere Konzentration auf wenige Herkunftsländer könnte sich als riskant erweisen, sollte sich der Wechselkurs drehen oder geopolitische Rahmenbedingungen ändern.

Doch aktuell gilt: Während der Baht schwankt und globale Unsicherheiten zunehmen, sind es vor allem die Rubel in den Taschen russischer Touristen, die Pattayas Wirtschaft stabilisieren.



































