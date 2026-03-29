Kobra im Hotelbett – Schockmoment für Touristen löst Sicherheitswarnung aus

PATTAYA, Thailand – Eine nächtliche Begegnung mit einer Kobra hat Touristen in Thailand nur knapp einer Katastrophe entgehen lassen – und sorgt nun landesweit für neue Sicherheitsbedenken bei Unterkünften nahe der Natur.

Der Vorfall, der sich in Krabi ereignete und in sozialen Medien viral ging, wurde von einem Facebook-Nutzer geschildert. Was als gewöhnlicher Aufenthalt in einem Hotel begann, verwandelte sich in den frühen Morgenstunden in einen Albtraum.

Gegen 5 Uhr morgens rannte der Partner des Gastes panisch aus dem Zimmer und schrie, dass sich eine Schlange im Bett befinde. Zunächst für einen Irrtum gehalten, stellte sich schnell die erschreckende Wahrheit heraus: Eine große schwarze Kobra hatte sich offenbar ins Zimmer geschlichen.

Noch schockierender – das Tier soll während des Schlafs über das Bett und sogar über den Hals des Gastes gekrochen sein.

Trotz der extremen Nähe kam es zu keinem Biss. Doch der psychologische Schock sitzt tief. Fotos aus dem Zimmer, die online geteilt wurden, zeigen die Kobra deutlich sichtbar im Innenraum – und werfen Fragen zur Sicherheit selbst in scheinbar geschützten Hotelanlagen auf.







Der Vorfall hat besonders unter Reisenden für Unruhe gesorgt, die bewusst Unterkünfte in naturnahen Lagen wählen – etwa in bewaldeten Gebieten, an Berghängen oder in ruhigen Randzonen von Urlaubsorten wie Pattaya.

Experten betonen zwar, dass solche Begegnungen selten sind, doch das tropische Klima Thailands begünstigt das Vorkommen von Wildtieren. Besonders bei großer Hitze oder wenn natürliche Lebensräume gestört werden, können Schlangen gelegentlich in Gebäude gelangen.

Der Fall gilt nun als deutliche Warnung – sowohl für Hotelbetreiber als auch für Gäste. Reisende sollten darauf achten, Türen und Fenster stets gut verschlossen zu halten, keine Essensreste offen liegen zu lassen und ungewöhnliche Vorkommnisse sofort dem Personal zu melden.

Für Hotels in unmittelbarer Nähe zu Naturflächen könnten strengere Maßnahmen zur Schädlings- und Wildtierkontrolle notwendig werden, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten.

Während Thailand weiterhin mit seiner natürlichen Schönheit wirbt, zeigt dieser Vorfall die Kehrseite: Zwischen tropischem Paradies und ungebetenen Begegnungen liegt oft nur eine dünne Grenze.



































