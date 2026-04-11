Razzia gegen Prostitution am Pattaya Beach: 16 ausländische Frauen festgenommen, Visa entzogen und Abschiebung eingeleitet

PATTAYA, Thailand – Die Touristenpolizei in Pattaya hat eine groß angelegte Operation zur Bekämpfung von Prostitution in wichtigen Touristenzonen durchgeführt. Dabei wurden 16 ausländische Frauen entlang des Pattaya Beach und in angrenzenden Vergnügungsstraßen festgenommen.

Beamte der Touristenpolizei Pattaya führten die Aktion im Rahmen verstärkter Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit in zentralen Tourismusgebieten durch.







Nach Angaben der Behörden wurden die Verdächtigen festgenommen, nachdem sie beim Anbahnen von Dienstleistungen im öffentlichen Raum beobachtet wurden, darunter das Ansprechen von Personen, das Anbieten sowie das Bewerben von Prostitutionsdiensten. Dieses Verhalten fällt unter das thailändische Gesetz zur Prävention und Bekämpfung von Prostitution B.E. 2539 (1996).

Unter den Festgenommenen befanden sich Staatsangehörige aus Usbekistan, Kirgisistan und Uganda sowie weiteren Ländern.

Von den 16 festgenommenen Frauen wurden 12 mit jeweils 1.000 Baht Geldstrafe belegt, ihre Visa wurden widerrufen, und sie wurden in Abschiebeverfahren überstellt. Eine weitere Person wurde zusätzlich angeklagt, da sie ihr Visum überschritten hatte; sie wurde zur weiteren rechtlichen Bearbeitung an die Polizeistation Pattaya City übergeben.

Die verbleibenden drei Personen befinden sich derzeit im Verfahren zur Visastreichung und warten auf ihre Abschiebung in ihre Heimatländer.

Die Polizei erklärte, die Operation sei Teil fortlaufender Maßnahmen, um die Sicherheit zu erhöhen und das Image Pattayas als reguliertes Touristenziel zu schützen.































