Pattaya warnt ausländische Touristen vor illegalen „Underground-Touren“ über soziale Medien

PATTAYA, Thailand – Ausländische Touristen in Pattaya werden eindringlich gewarnt, bei Reisen, die informell über soziale Netzwerke oder private Gruppen organisiert werden, äußerste Vorsicht walten zu lassen.

Das thailändische Amt für Tourismus hat am 17. Juni auf seiner offiziellen Facebook-Seite darauf hingewiesen, dass das Anbieten oder Bewerben von Gruppenreisen ohne behördliche Genehmigung als illegale „Underground-Tour“ gilt. Solche Aktivitäten verstoßen gegen das Tourismusgesetz und können mit bis zu zwei Jahren Haft, einer Geldstrafe von bis zu 500.000 Baht oder beidem geahndet werden.







Selbst wenn Teilnehmer ihre Kosten für Unterkunft oder Transport individuell begleichen, kann die Organisation oder Bewerbung von Gruppenausflügen ohne offizielle Lizenz bereits als Gesetzesverstoß gewertet werden. Laut Behörde gilt: „Jede Person, die Touren ohne Lizenz verkauft oder organisiert, macht sich strafbar.“

Touristen, die an Gruppenreisen innerhalb Thailands oder ins Ausland teilnehmen möchten, sollten daher stets prüfen, ob der Reiseveranstalter eine gültige Lizenz besitzt. Andernfalls besteht das Risiko, auf unregulierte Angebote hereinzufallen, Opfer von Betrug zu werden oder in rechtliche Schwierigkeiten zu geraten – was den Aufenthalt in Pattaya erheblich beeinträchtigen kann.

Die Behörde betont, wie wichtig es ist, sich ausschließlich auf lizenzierte Reiseanbieter zu verlassen, um Sicherheit, Rechtssicherheit und qualitativ hochwertigen Service zu gewährleisten. Nur so könne Thailand seinen Ruf als sicheres und gastfreundliches Reiseziel bewahren.