Pattaya verstärkt Maßnahmen zur Bewältigung von Obdachlosigkeit

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya intensiviert in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für soziale Entwicklung und menschliche Sicherheit, der Pattaya-Polizei sowie lokalen Ordnungsbeamten ihre Bemühungen, die Obdachlosigkeit in der Stadt zu managen. Behörden betonen, dass das Ziel darin besteht, die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die komplexen Herausforderungen der Menschen auf der Straße anzugehen.







Einwohner äußern Besorgnis über die zunehmenden Auswirkungen von Obdachlosigkeit in verschiedenen Stadtteilen. Einige berichten von Gruppen obdachloser Personen, die offen Alkohol konsumieren und aggressives Verhalten zeigen, wodurch Passanten verunsichert werden. Ein Anwohner erzählte, dass er morgens am South Pattaya Beach auf schlafende Gruppen stieß, die betrunken und einschüchternd wirkten.



Andere äußern Frustration über die Wahrnehmung, dass körperlich gesunde Personen Arbeits- oder Unterstützungsangebote nutzen könnten, sich jedoch bewusst entscheiden, auf der Straße zu bleiben. Auch das Wohl von Tieren sorgt für Besorgnis: Einige Obdachlose kümmern sich um streunende Katzen inmitten chaotischer Umstände.

In Gebieten wie der Khao Phra Tamnak Soi 5 berichteten Anwohner von etwa zehn obdachlosen Personen, die umhergingen, Müllarbeiter beschimpften und Sicherheitsbedenken auslösten. Bürger hinterfragten, warum solche Gruppen ohne Eingreifen der Behörden in öffentlichen Bereichen verbleiben dürfen, und forderten strengere Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft.



Die Stadtverwaltung betont, dass die Situation ein sorgfältiges Vorgehen erfordert, bei dem Mitgefühl für gefährdete Gruppen mit der Notwendigkeit, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, in Einklang gebracht werden muss. Regelmäßige Patrouillen und koordinierte Programme sollen fortgesetzt werden, um Risiken für Einwohner und Besucher zu verringern und gleichzeitig die Ursachen von Obdachlosigkeit anzugehen.



































