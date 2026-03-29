Pattaya schwitzt unter Sommerhitze – Dunst am Nachmittag und vereinzelte Gewitter erwartet

PATTAYA, Thailand – In Pattaya wird in den kommenden 24 Stunden überwiegend heißes Wetter mit dunstigem Himmel während des Tages erwartet. Dies geht aus der aktuellen Prognose des thailändischen Meteorologischen Dienstes hervor.

Die Ostregion, zu der auch Pattaya gehört, muss sich auf anhaltend hohe Temperaturen einstellen. Gleichzeitig besteht eine etwa 20-prozentige Wahrscheinlichkeit für vereinzelte Gewitter. In einigen Gebieten – insbesondere in den Provinzen Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat – können diese von starken, böigen Winden begleitet werden.

Die Temperaturen in der Region werden voraussichtlich zwischen 25 und 28 Grad Celsius in den frühen Morgenstunden und bis zu 33 bis 39 Grad Celsius am Tag erreichen. Südöstliche Winde mit Geschwindigkeiten von 15 bis 30 km/h dominieren das Wettergeschehen. Die See bleibt weitgehend ruhig mit Wellenhöhen um einen Meter, wobei es bei Gewittern zu stärkerem Wellengang kommen kann.

Nach Angaben der Meteorologen wird die aktuelle Wetterlage durch ein hitzebedingtes Tiefdruckgebiet über dem oberen Thailand in Kombination mit sich verstärkenden südlichen und südöstlichen Winden verursacht. Diese Faktoren führen zu instabilen Bedingungen und begünstigen die Bildung lokaler Gewitter.







Anwohner und Touristen werden daher gebeten, Vorsichtsmaßnahmen gegen die intensive Hitze zu treffen. Dazu zählen das Vermeiden längerer Aufenthalte im Freien während der heißesten Tageszeit, ausreichende Flüssigkeitszufuhr sowie das Aufsuchen schattiger Plätze. Kurzfristige, aber teils heftige Gewitter am Nachmittag oder Abend können zudem für vorübergehende Beeinträchtigungen sorgen.

Die Luftqualität in Teilen der Ostregion bleibt derweil auf moderatem Niveau, wobei sich aufgrund schwacher bis mäßiger Luftzirkulation Dunst und Staubpartikel ansammeln können.

Trotz der hohen Temperaturen bleibt das tägliche Leben in Pattaya lebhaft. Strandbesucher und lokale Betriebe passen sich weiterhin den typisch heißen und feuchten Bedingungen der Saison an.



































