Pattaya erlebt starken Regen und Überschwemmungen – Behörden schließen Straßen vorübergehend

PATTAYA, Thailand – Starker Regen in Pattaya hat örtliche Überschwemmungen verursacht, wodurch die Behörden gezwungen waren, wichtige Straßen vorübergehend zu sperren, um Fahrzeuge zu schützen und Schäden an Eigentum zu verhindern.

Am 13. November wurden Verkehrsabsperrungen unter anderem hinter dem Wat Thamsamakhee auf der Khao Talo Rail Road, auf der Pattaya Third Road am Moom Aroi-Kreuzungspunkt sowie auf Abschnitten der Sukhumvit Road eingerichtet, wo die steigenden Wasserstände ein sicheres Passieren unmöglich machten. Die Sperrungen wurden koordiniert, um Sicherheit zu gewährleisten und Schäden an Fahrzeugen zu minimieren, die sonst versuchen könnten, durch die überfluteten Straßen zu fahren.



„Der Verkehr wurde vorübergehend gestoppt, um zu verhindern, dass Fahrzeuge durch das Hochwasser fahren, was Schäden an Eigentum verursachen könnte“, erklärte ein städtischer Beamter.

Das Meteorologische Department hat Warnungen vor starkem Regen für die untere Zentralregion, einschließlich Bangkok und Umgebung, die Ostregion sowie Teile des oberen Südens herausgegeben. Im Nordosten Thailands werden starke Winde erwartet. In Bangkok und Umgebung können in 40 % der Gebiete Gewitter auftreten, begleitet von vereinzeltem Starkregen. Die Temperaturen in den betroffenen Gebieten werden auf 23–33 °C prognostiziert, bei Winden von 10–35 km/h.







Im Golf von Thailand und in der Andamanensee liegen die Wellenhöhen bei 1–2 Metern, in Gewittergebieten steigen sie über 2 Meter. Seefahrer werden gewarnt, Vorsicht walten zu lassen und riskante Fahrten zu vermeiden. Der tropische Sturm Fung-Wong östlich von Taiwan bewegt sich voraussichtlich in Richtung Okinawa, Japan, stellt jedoch keine Gefahr für Thailand dar. Reisende in betroffene Regionen sollten vor Abreise die Wetterbedingungen prüfen.

Die Behörden überwachen weiterhin die Wasserstände und Wetterbedingungen in Pattaya und anderen hochwassergefährdeten Gebieten und raten den Bewohnern, vorsichtig zu sein, während der starke Regen den Tag über anhält.



































