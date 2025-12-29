Neujahrsreiseverkehr auf Hochtouren während Mo Chit volle Terminals räumt und Pattaya-Routen unter Druck stehen

PATTAYA, Thailand — Zum Jahreswechsel erreicht der landesweite Reiseverkehr seinen Höhepunkt. Die Geschäftsführung der staatlichen Transport Co., Ltd. (BorKorSor) hat den Betrieb am Busbahnhof Mo Chit 2 in Bangkok inspiziert und bestätigt, dass der starke Andrang am 27. Dezember reibungslos bewältigt wurde. Insgesamt wurden an diesem Tag nahezu 137.000 Passagiere abgefertigt, der Terminal war bis Mitternacht vollständig geräumt.

Atthawit Rakjamroen, Managing Director von Transport Co., Ltd. (BorKorSor), erklärte, er habe am Freitagabend die Bahnsteige 1 und 2 von Mo Chit 2 besucht, um den Ablauf für Reisende zu überwachen, die während der Feiertage in ihre Heimatprovinzen zurückkehren oder verreisen. Er wies das Personal an, höflichen Service zu leisten, und forderte die Busbetreiber auf, Fahrpläne strikt einzuhalten, um Ordnung, ausreichende Kapazitäten und den Ausschluss von liegengebliebenen Passagieren sicherzustellen.







Nach Angaben von BorKorSor verließen am 27. Dezember 83.764 Reisende Bangkok, während 53.217 Passagiere in der Hauptstadt ankamen. Insgesamt wurden 136.981 Fahrgäste mit 7.507 Busfahrten befördert, darunter BorKorSor-eigene sowie Gemeinschaftsverbindungen. Die Behörden bestätigten, dass alle abreisenden Passagiere erfolgreich transportiert wurden und es nach Mitternacht keine Rückstände mehr am Terminal gab.

Für den 28. Dezember rechnet BorKorSor weiterhin mit starkem Reiseaufkommen. Erwartet werden landesweit zwischen 100.000 und 120.000 Passagiere auf mehr als 6.000 Busfahrten. Zur Bewältigung der Spitzenlast wurden zusätzlich rund 1.000 Charterbusse eingesetzt.



Hinweis für Reisende mit Ziel Pattaya

Während der Großteil der Langstreckenreisenden in den Norden und Nordosten unterwegs ist, erinnerte BorKorSor auch Passagiere mit Ziel Pattaya sowie Abreisende aus Pattaya daran, ihre Tickets und Einstiegsorte sorgfältig zu prüfen — insbesondere bei Abfahrten am Abend nach 18.00 Uhr. Aufgrund von Staus rund um Bangkoks Verkehrsknotenpunkte und auf den Fernstraßen während der Neujahrsperiode wird Reisenden geraten, zusätzliche Reisezeit einzuplanen.





Am 28. Dezember fahren reguläre BorKorSor-Busse weiterhin vom Terminal Mo Chit 2 ab, während Zusatzbusse vom Krung Thep Aphiwat Central Terminal (Gate 2) eingesetzt werden. Fahrgäste werden dringend gebeten, mindestens eine Stunde vor Abfahrt am Terminal zu erscheinen.

Fahrpläne und Ticketbuchungen sind über die BorKorSor-Website, die mobile E-Ticket-App, die Facebook-Seite „BorKorSor“, den Line-Account @TCL99, an Ticketschaltern landesweit oder telefonisch unter 0-2936-3660 möglich.



































