Ausländischer Partner unter Schock nach Sturz einer Frau aus Pattaya-Hochhaus

PATTAYA, Thailand — Eine 26-jährige Frau aus der Provinz Udon Thani schwebt weiterhin in Lebensgefahr, nachdem sie in den frühen Morgenstunden des Sonntags aus einem Hochgeschoss eines Kondominiums in Pattaya gestürzt ist. Die Polizei ermittelt weiterhin zu den Umständen des Vorfalls.

Die Stadtpolizei von Pattaya erhielt am 28. Dezember um 7.06 Uhr einen Notruf, wonach eine Person aus großer Höhe innerhalb einer Wohnanlage an der Chaloem-Phrakiat-Road 3 gestürzt sei. Einsatzkräfte der Polizei sowie Rettungsteams der Sawang-Boriboon-Stiftung wurden umgehend zum Unfallort entsandt.







Die Frau wurde im Bereich des Swimmingpools der Wohnanlage aufgefunden. Rettungskräfte bargen sie aus dem Wasser, leisteten Erste Hilfe und brachten sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen unverzüglich in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich die Frau gemeinsam mit ihrem ausländischen Ehemann in einer Wohnung in einem oberen Stockwerk des Gebäudes auf. Nach Angaben der Behörden soll es kurz vor dem Vorfall zu einem Streit zwischen dem Paar gekommen sein. Sicherheitsmitarbeiter des Kondominiums alarmierten den Rettungsdienst, nachdem sie die schwer verletzte Frau entdeckt hatten.



Die Polizei teilte mit, dass die Ermittlungen andauern. Derzeit werden Zeugenaussagen gesammelt, Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet und der Tatort untersucht, um den genauen Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine Schlussfolgerungen gezogen.

Weitere Details wurden von den Behörden aufgrund der Sensibilität des Falls bislang nicht bekannt gegeben.



































