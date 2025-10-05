Mitte Oktober bringt frühe Kaltwinde nach Pattaya

PATTAYA, Thailand – Thailand tritt derzeit in eine Übergangsphase vom Regen- zum Winter ein, wobei Mitte Oktober erste kühlere Winde zu erwarten sind. Zwar trifft der Tropensturm Matmo Thailand nicht direkt, doch seine abklingenden Ausläufer bringen etwas mehr Regen in die nördlichen und nordöstlichen Regionen.

Laut Somkuan Tonjan, Direktor des Meteorologischen Instituts, wird das Land vom 4. bis 18. Oktober sehr wechselhaftes Wetter erleben – mit veränderten Windrichtungen und vereinzelten Schauern. Der Sturm soll am 5. oder 6. Oktober in Südchina oder Nordvietnam auf Land treffen und sich dort kurzzeitig zu einem Taifun verstärken, bevor er wieder an Kraft verliert.



Obwohl Matmo Thailand nicht direkt betrifft, führen zurückbleibende Tiefdruckgebiete am 6. und 7. Oktober zu dichterer Bewölkung sowie leichtem bis mäßigem Regen im Norden und Nordosten. Ab dem 8. Oktober breiten sich kühlere Luftmassen aus Nordchina über das Land aus. Diese bringen wechselhaftes Wetter mit Regen, kühleren Morgenstunden und wärmeren Nachmittagen. Ab dem 14. Oktober werden in Nord- und Nordostthailand die ersten Vorboten des Winters deutlich spürbar sein – weniger Regen und sinkende Morgentemperaturen.

Auch Pattaya an der Ostküste darf ab Mitte Oktober mit spürbar frischeren Brisen rechnen, besonders morgens und abends. Tagsüber bleibt es jedoch warm. Anwohner und Besucher werden gebeten, die Wetterberichte des Meteorologischen Instituts zu verfolgen, um über die lokalen Bedingungen informiert zu bleiben.









































