Kho-Phai-Gemeinde in Süd-Pattaya warnt vor Verkehrsrisiken, Jugendrennen und Streunerproblemen

PATTAYA, Thailand – Bewohner der Kho-Phai-Gemeinde in Süd-Pattaya haben bei einer jüngsten Bürgerversammlung an der Pattaya City School 8 ihre Sorgen über Verkehrssicherheit, laute Motorradrennen von Jugendlichen und Probleme mit streunenden Hunden geäußert.

Am 26. Februar eröffnete Frau Kanthana Pornchai, Vorsitzende der Kho-Phai-Gemeinde, das Treffen und hob anhaltende Probleme hervor, die die Anwohner belasten. Ein zentrales Thema war die Verkehrssicherheit an der Kreuzung vor der Aksorn School, die insbesondere während der Stoßzeiten als Risikopunkt gilt.







Gemeindemitglieder schlugen deutlichere Fahrbahnmarkierungen, zusätzliche Verkehrsschilder sowie den Einsatz von Verkehrsbeamten in den morgendlichen und abendlichen Spitzenzeiten vor, um Unfälle zu reduzieren. Anwohner berichteten, dass mehrere Vorfälle mit überhöhten Geschwindigkeiten innerhalb der Soi Kho Phai in Verbindung stehen.

Weitere Sorgen betrafen Gruppen von Jugendlichen, die mit hoher Geschwindigkeit Motorrad fahren und erheblichen Lärm verursachen. Die Gemeinde forderte daher eine strengere Durchsetzung der Verkehrsregeln. Zudem baten die Bewohner um zusätzliche CCTV-Kameras in Hochrisikobereichen sowie um dringende Maßnahmen gegen das Streunerproblem, das nach ihrer Einschätzung ein Sicherheitsrisiko darstellt.



Vizebürgermeister Kritsana Boonsawat und Vizebürgermeister Damrongkiat Pinijkarn nahmen an dem Forum teil und nahmen die Beschwerden zur Kenntnis. Sie erklärten, die zuständigen Fachabteilungen würden beauftragt, die gemeldeten Probleme zu prüfen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Sicherheit und Lebensqualität für die Bewohner von Kho Phai zu verbessern.



































