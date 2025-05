Khao-Phra-Tamnak-Aussichtspunkt erstrahlt in neuem Glanz – Sicherer „Check-in“-Hotspot in Pattaya jetzt Tag und Nacht zugänglich

PATTAYA, Thailand – Der beliebte Aussichtspunkt Khao Phra Tamnak in Pattaya entwickelt sich dank landschaftlicher Aufwertungen und neuen Sicherheitsmaßnahmen zu einem angesagten Ziel für Besucher bei Tag und Nacht. Mit einem atemberaubenden Blick über die Bucht von Pattaya und installierten Überwachungskameras (CCTV) wurde der Standort sowohl optisch als auch sicherheitstechnisch deutlich verbessert.







Touristen loben die Veränderungen und beschreiben den Ort als schöner und gepflegter denn je. „Ein traumhafter Ausblick – wenn es hier noch einen Skywalk gäbe, wäre es perfekt, Herr Bürgermeister Beer!“, kommentierte ein Besucher begeistert. Weitere Anregungen aus der Bevölkerung beinhalten die Anpflanzung farbenfroher Blütenbäume wie Tabebuia, Lagerstroemia, Flamboyant (Delonix regia) und Kassien, um den Berg das ganze Jahr über zu verschönern.

Einige schlagen auch das Zurückschneiden bestimmter Bäume vor, um die Panoramasicht zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen – ohne negative Auswirkungen auf das städtische Entwässerungssystem. Einheimische und Touristen sind sich einig: Das neu gestaltete Areal wirkt deutlich heller, attraktiver und einladender.



Nicht alle Rückmeldungen waren jedoch positiv. Mehrere Besucher kritisierten mangelnde Sauberkeit und unzureichende Wartung. „Gestern lag überall Müll herum. Viele bringen Essen mit, aber nehmen den Abfall nicht wieder mit“, so ein besorgter Gast.

Zudem gab es Nachfragen zur Erreichbarkeit des Aussichtspunkts – insbesondere, ob man ihn auch ohne eigenes Fahrzeug sicher besuchen kann. Trotzdem zeigen sich viele erleichtert über die gestiegenen Sicherheitsstandards, selbst jene, die den Ort in der Vergangenheit gemieden hatten.





Mit dem bevorstehenden Pattaya Marathon im Juli rückt der Aussichtspunkt wieder in den Fokus. Viele Läufer und Touristen planen einen Besuch, um die Aussicht zu genießen und Erinnerungsfotos zu machen. „Ich wohne seit 15 Jahren hier und war nie oben – aber jetzt, wo alles so schön geworden ist, wird’s wohl Zeit“, so ein Langzeitbewohner.