Kambodschaner strömen wegen Treibstoffmangels über die Grenze – Poipet kämpft mit Energiekrise

SA KAEO, Thailand – Kambodscha sieht sich mit einer zunehmenden Energiekrise konfrontiert, insbesondere in der Grenzstadt Poipet. Nachdem Stromlieferungen aus Thailand gekürzt wurden, ist die Nachfrage nach Treibstoff zur Stromerzeugung deutlich gestiegen. In der Folge schnellen die Preise in die Höhe – und hunderte kambodschanische Bürger strömen über die Grenze nach Thailand, um dort Benzin und Diesel zu kaufen.

Am 21. Juni beobachteten thailändische Reporter lange Schlangen kambodschanischer Fahrzeuge, darunter über 100 Luxusautos, die über die thailändisch-kambodschanische Freundschaftsbrücke in den Bezirk Aranyaprathet der Provinz Sa Kaeo einfuhren. Viele führten 200-Liter-Fässer mit, um größere Mengen Treibstoff zu horten – denn in Poipet werden die lokalen Bestände immer knapper.







Auch zahlreiche Motorräder überquerten die Grenze, was zu erheblichen Staus in der Nähe der Fahrzeugkontrolle am thailändischen Einwanderungsbüro Aranyaprathet führte.

Der Ansturm erfolgte nur einen Tag nach einer scharfen Facebook-Erklärung des kambodschanischen Senatspräsidenten Hun Sen am 20. Juni. Er warnte Thailand davor, Ölexporte als Druckmittel auszusetzen, und betonte, dass ein solcher Schritt dem thailändischen Energiekonzern PTT mehr schaden würde als Kambodscha selbst. Anlass war eine Forderung aus Thailands politischer Opposition, die Ausfuhr von Treibstoff nach Kambodscha vorübergehend zu stoppen.



In Poipet greifen die Menschen wegen andauernder Stromausfälle zunehmend auf Generatoren zurück – was die Treibstoffnachfrage weiter verschärft. In Thailands Grenzmarkt Rong Kluea wurden ebenfalls über 1.000 kambodschanische Arbeiter gezählt, die sich schon früh am Morgen auf den Weg über die Grenze machten. Die Einwanderungsterminals waren entsprechend belebt.

Im Gegensatz dazu war die Zahl der thailändischen Rückkehrer aus Poipet gering. Laut Behördenangaben haben viele Thais die kambodschanische Seite angesichts der Unsicherheit bereits verlassen.



Ein kambodschanischer Anwohner erklärte, der Preisunterschied beim Treibstoff sei erheblich: Benzin (Benzene 95) koste in Thailand etwa 41,54 Baht pro Liter, während in Kambodscha bis zu 50 Baht pro Liter verlangt würden. Dieselpreise liegen in Thailand bei etwa 31,94 Baht, in Kambodscha hingegen zwischen 38 und 40 Baht pro Liter.

Angesichts knapper Vorräte und steigender Preise horten wohlhabendere Kambodschaner zunehmend große Mengen Treibstoff in Fässern vor ihren Häusern – ein deutliches Zeichen wachsender Sorge um die Energiesicherheit.