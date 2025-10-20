Junge Bierbar-Angestellte stürzt in Pattaya nach Streit mit Freund vom vierten Stock

PATTAYA, Thailand – Eine 20-jährige Angestellte einer Bierbar wurde am Dienstagnachmittag in kritischem Zustand ins Bangkok Pattaya Hospital eingeliefert, nachdem sie vom vierten Stock eines Hotels in der Nähe der Suesan-Kreuzung in Süd-Pattaya gesprungen war.

Rettungskräfte der Sawang-Boriboon-Stiftung trafen gegen 16:00 Uhr am Unfallort ein und fanden die junge Frau, später als Ms. Siriporn Wannasut identifiziert, auf einem Balkon im ersten Stock. Sie erlitt mehrere Verletzungen, darunter einen Bruch am rechten Arm und Bein sowie tiefe Schnittwunden am Kopf und am linken Fuß. Sanitäter leisteten Erste Hilfe, bevor sie die Verletzte ins Krankenhaus transportierten.







Ihr Freund, der 20-jährige Mr. Triline Chairat, berichtete der Polizei, dass das Paar, das zusammenlebt, kurz vor dem Vorfall in einen heftigen Streit geraten war. Ms. Siriporn, die in einer Bierbar an der Walking Street arbeitet, leide an Depressionen und habe in der Vergangenheit bereits Selbstverletzungsversuche unternommen, die er nach eigenen Angaben habe verhindern können.

Die Polizei der Stadt Pattaya nahm den Freund zu weiteren Befragungen mit auf die Wache. Die Ermittlungen dauern an, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.



































