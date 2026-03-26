Glühende Hitze über Pattaya, während Gewitterwolken am Horizont bleiben

PATTAYA, Thailand – Bewohner und Besucher in Pattaya müssen sich auf einen weiteren heißen Tag einstellen, begleitet von der Möglichkeit vereinzelter Gewitter und böiger Winde, wie das thailändische Meteorologische Amt mitteilt.

Laut der 24-Stunden-Prognose herrschen in weiten Teilen Nord- und Zentral-Thailands tagsüber hohe Temperaturen, verursacht durch ein hitzebedingtes Tiefdruckgebiet, das die Region überlagert. Auch Pattaya und die östliche Region bleiben davon nicht verschont: Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf deutlich an, während lokal begrenzte Gewitter auftreten können.

In Pattaya werden Tageshöchstwerte von etwa 35 bis 38 Grad Celsius erwartet, während die Temperaturen in der Nacht auf 26 bis 28 Grad zurückgehen. Gewitter könnten rund 10 Prozent des Gebiets betreffen und bringen in einzelnen Fällen kurze, aber heftige Regenfälle sowie starke, böige Winde mit sich.

Die Behörden raten Einwohnern, Touristen und Langzeitbesuchern, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Dazu gehören ausreichende Flüssigkeitszufuhr, das Meiden längerer Aufenthalte im Freien während der heißesten Tageszeiten sowie das Aufsuchen von Schattenplätzen.

Zugleich warnen Wetterexperten vor plötzlich aufziehenden Stürmen, die mit kräftigen Windböen einhergehen und insbesondere Strandaktivitäten sowie den Verkehr in offenen Küstenbereichen beeinträchtigen könnten.







Für Ausfahrten auf See rund um Pattaya und im östlichen Golf von Thailand bleiben die Bedingungen insgesamt relativ ruhig. Die Wellenhöhe liegt im Durchschnitt bei etwa einem Meter, kann jedoch in Gewittergebieten darüber hinaus ansteigen. Betreiber kleiner Boote werden daher zu besonderer Vorsicht aufgerufen und sollten bei aufkommenden Stürmen nicht auslaufen.

Unterdessen bleibt die Luftqualität in mehreren Teilen des oberen Thailands aufgrund eingeschränkter Luftzirkulation mäßig bis relativ hoch belastet durch Staubpartikel. In Pattaya könnten jedoch küstennahe Winde dazu beitragen, Schadstoffe teilweise zu verteilen.

Mit der zunehmenden Intensität der heißen Jahreszeit erlebt Pattaya weiterhin die typische Hitzeperiode vor Songkran, die gelegentlich von kurzen, aber kräftigen Gewittern unterbrochen wird.



































