Frau folgt GPS und kollidiert in Rayong mit Pickup – drei Verletzte

RAYONG, Thailand – Eine Autofahrerin, die sich nach ihrem GPS richtete, kollidierte in den frühen Morgenstunden mit einem Pickup. Der Aufprall führte dazu, dass das Fahrzeug in einen kleinen Lebensmittelladen krachte und Waren verstreut wurden.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie ein weißer Sedan plötzlich aus einer Gasse auftaucht und frontal in die Seite eines weißen Isuzu D-Max Pickup fährt. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 1:00 Uhr auf der Straße 3191 im Bezirk Pluak Daeng. Durch die Wucht verlor der Pickup die Kontrolle und raste in ein Geschäft am Straßenrand.







Die Fahrerin des Sedans, identifiziert als Frau Kanyarat, war sichtlich erschüttert und erklärte der Polizei: „Ich bin dem GPS gefolgt. Es sagte mir, ich solle links abbiegen, also bog ich ab. Ich wusste nicht, dass direkt davor eine Kreuzung lag.“

Der Pickup-Fahrer klagte über Brustschmerzen, während zwei Mitfahrer leichte Verletzungen erlitten. Alle drei wurden von Rettungskräften aus Pluak Daeng in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände des Unfalls.



































