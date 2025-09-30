Dieb stiehlt Frau in Pattaya-Bar 50.000 Baht und Wertgegenstände

PATTAYA, Thailand – Frau Tiwanan Thadong, 48, aus der Provinz Nong Khai, erstattete am 29. September um 3:10 Uhr Anzeige bei der Polizei von Pattaya, nachdem sie im Jan Bar in Soi New Plaza an der Second Road bestohlen worden war.

Nach Angaben von Frau Tiwanan saß sie gegen 1:30 Uhr mit ausländischen Freunden bei Getränken, als sie ihre braune Schultertasche auf einem Holztisch liegen ließ. Zum Ende der Öffnungszeit bemerkte sie, dass die Tasche verschwunden war. Darin befanden sich ein iPhone 12 Plus, ein iPhone 11, 50 Euro Bargeld, eine Omega-Armbanduhr im Wert von etwa 50.000 Baht sowie mehrere wichtige persönliche Dokumente.



Die von der Bar ausgewerteten CCTV-Aufnahmen zeigten einen großen männlichen Verdächtigen, der mit einem Motorrad vorfuhr, neben der Bar parkte und die Tasche schnell an sich nahm. Er trug ein langärmliges schwarzes Shirt, schwarze Shorts, einen Vollgesichtshelm und eine Schutzmaske, bevor er sofort auf dem Motorrad flüchtete.







Die Polizei hat die Aussage der Geschädigten aufgenommen und überprüft weitere Überwachungskameras in der Nähe, um die Flucht des Täters nachzuvollziehen. Die Behörden arbeiten aktiv daran, den Dieb zu identifizieren und der Justiz zuzuführen.



































