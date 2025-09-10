Deutsches Buffet & Live-Musik im Thai Garden Resort Pattaya

Diesen Samstag laden wir Sie herzlich zu unserem deutschen Buffet ein!

Genießen Sie Würstchen, Schnitzel, Brezeln, Braten, frische Salate und süße Leckereien – alles „All you can eat“ für nur 599 THB. Lassen Sie sich von Live-Musik begleiten und entspannen Sie bei tropischem Ambiente.

Samstag, 13. September 2025

Beginn: 18:00 Uhr

Thai Garden Resort, Pattaya

Reservierungen unter: https://thaigarden.com/restaurant-reservations

Tel.: (+66) 38 370 614 | (+66) 84 324 1098

Suchen Sie nach einer Unterkunft? Buchen Sie hier: www.thaigarden.com

Internationales Buffet, entspannte Gartenatmosphäre und Live-Musik – der perfekte Samstagabend für Genießer!



































