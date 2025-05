Betrunkener Vater verursacht tödlichen Unfall nahe Pattaya – Ehefrau und Tochter tot, Sohn verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein tragischer Verkehrsunfall erschütterte am späten Abend des 29. Mai die Region Pattaya. Gegen 22:36 Uhr wurden Rettungskräfte zu einem schweren Unfall auf der Highway 331 bei Kilometer 32+500 nahe einer U-Turn-Stelle in der Nähe des Forstamtes von Khao Mai Kaew im Bezirk Banglamung, Provinz Chonburi, gerufen.

Am Unfallort fanden Polizei und Sanitäter einen schwer beschädigten schwarzen Isuzu D-Max mit Chonburi-Kennzeichen, der von der Straße abgekommen und in einen Mittelstreifen-Graben gestürzt war.







Am Steuer saß Kampanat (38), Mitarbeiter eines Harley-Davidson-Händlers in Rayong, mit einer Kopfverletzung und deutlichen Anzeichen starker Alkoholisierung. Im angrenzenden Gras entdeckten die Retter die leblosen Körper seiner Ehefrau und der gemeinsamen 4-jährigen Tochter, die beim Aufprall starben. Der 6-jährige Sohn überlebte mit mehreren Prellungen und wurde nach erster Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugen berichteten, wie der Pickup ins Schleudern geriet und mit hoher Geschwindigkeit in den Graben krachte. Ein vorbeifahrender Van-Fahrer hielt an, um zu helfen, und schilderte, der Fahrer habe „gestolpert und stark betrunken“ gewirkt. Auch Anwohner eilten nach dem lauten Knall zur Unfallstelle und verständigten die Rettungskräfte.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 160 Milligramm Prozent – deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert. Die Polizei nahm Kampanat fest; er wird sich wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr und weiterer Delikte verantworten müssen.

Die Leichen der Verstorbenen wurden in das Pattaya Pattamakhun Hospital überführt, wo sie von Familienangehörigen für religiöse Bestattungsrituale abgeholt werden sollen.



In den sozialen Netzwerken war die Reaktion auf den Vorfall schnell und emotional. Viele Kommentierende äußerten Wut und Fassungslosigkeit:

„Was ist das für ein Mann, der seine ganze Familie so sterben lässt?“

„Warum ist nicht die Frau gefahren? Sie könnten alle noch leben.“

„Mir fehlen die Worte… nur Trauer für Mutter und Kinder.“

„Traurig, dass der Betrunkene überlebt, aber seine Familie nicht.“

Die Polizei betonte, dass dieser Fall eine erschütternde Erinnerung an die verheerenden Folgen von Trunkenheit am Steuer sei und kündigte an, das Verfahren mit aller Konsequenz zu verfolgen.